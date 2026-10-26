A qué hora de EE.UU. se anuncia el Balón de Oro 2026: en vivo, el ganador con Messi en la terna

El Balón de Oro 2026 tendrá una edición histórica con una ceremonia que se celebrará por primera vez en Londres y contará con Lionel Messi entre los candidatos al premio masculino. La gala será este 26 de octubre y podrá seguirse en directo a través de las señales habilitadas en cada territorio.

Balón de Oro 2026: a qué hora empieza la ceremonia en Estados Unidos, en vivo

La ceremonia del Balón de Oro 2026 comenzará el lunes 26 de octubre desde el London Palladium Theatre, en Londres, Inglaterra, y se celebrará en el marco del 70.º aniversario de la distinción individual creada en 1956.

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Para quienes sigan la gala desde EE.UU., el horario de referencia será diferente según la zona del país:

Hora del Este (ET): 16 hs.

Hora central (CT): 15 hs.

Hora de la Montaña (MT): 14 hs.

Hora del Pacífico (PT): 13 hs.

Horario en Londres: 20 GMT, de acuerdo con el horario anunciado para la ceremonia.

Messi, entre los nominados: quiénes compiten por el Balón de Oro 2026

Messi integra la lista de 30 candidatos al Balón de Oro masculino de 2026. El futbolista argentino comparte la terna con figuras de diferentes ligas europeas y con jugadores que ya conquistaron el reconocimiento en ediciones anteriores.

Su presencia vuelve a situar al ocho veces ganador entre los nombres destacados de una edición que reúne a varias generaciones de estrellas.

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Desde el portal oficial de la UEFA se señaló que entre los nominados figuran tres antiguos ganadores: Messi, quien posee el récord con ocho galardones; Ousmane Dembélé, ganador de la edición de 2025; y Rodri, distinguido en 2024.

La lista se compone de la siguiente manera, con nacionalidad y equipo actual:

Lionel Messi, Argentina, Inter Miami.

Ousmane Dembélé, Francia, París Saint-Germain.

Rodri, España, Manchester City/Barcelona.

Kylian Mbappé, Francia, Real Madrid.

Lamine Yamal, España, Barcelona.

Jude Bellingham, Inglaterra, Real Madrid.

Erling Haaland, Noruega, Manchester City.

Harry Kane, Inglaterra, Bayern München.

Lautaro Martínez, Argentina, Inter.

Vinícius Júnior, Brasil, Real Madrid.

Luis Díaz, Colombia, Bayern München.

Bruno Fernandes, Portugal, Manchester United.

Achraf Hakimi, Marruecos, París Saint-Germain.

Michael Olise, Francia, Bayern München.

Vitinha, Portugal, París Saint-Germain.

La nómina completa también incluye a Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Gabriel, Khvicha Kvaratskhelia, Sadio Mané, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Fabián Ruiz, William Saliba, Ferran Torres y Dayot Upamecano.

Dónde ver el Balón de Oro 2026 en vivo desde EE.UU.

La UEFA publicó una lista de operadores de televisión y plataformas que emitirán la ceremonia en distintas partes del mundo.

La lista identifica a DAZN como operador global , incluido EE.UU., con excepciones para los territorios que cuentan con una emisora específica

, incluido EE.UU., con excepciones para los territorios que cuentan con una emisora específica Para quienes se encuentren en EE.UU., lo recomendable es comprobar la programación y la disponibilidad territorial de los servicios de transmisión antes del comienzo de la gala.

Qué premios se entregan en la ceremonia del Balón de Oro 2026

El programa contempla distintas categorías destinadas a reconocer el rendimiento de futbolistas, entrenadores y equipos, tanto en el fútbol femenino como en el masculino. Además, incluye una distinción vinculada con iniciativas solidarias y causas sociales.

La gala de premiación comenzará en Londres a las 20.00 GMT, lo que equivale en Estados Unidos a las 16.00 hs del Este (ET), 15.00 hs del Centro (CT) y 13.00 hs del Pacífico (PT)

Los galardones previstos para la edición de este año son los siguientes: