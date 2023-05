¿A qué se enfrentan los inmigrantes con los cambios en las leyes en Florida?

escuchar

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó el miércoles una polémica ley de inmigración que contempla penas de hasta 15 años de cárcel por transportar indocumentados a Florida, así como sanciones y multas a los empleadores que los contraten. Todas las medidas entrarán en vigor el próximo 1° de julio, por lo que algunos inmigrantes ya se preparan para lo que podrían esperar a partir de esa fecha.

Elda Chafoya, quien es trabajadora agrícola en Wimauma, trata de encontrar respuestas sobre cómo la nueva ley afectará su trabajo y cuáles serán los riesgos que podría enfrentar por su situación irregular en ese país. “Hay varias cosas que me dan miedo”, afirmó la inmigrante guatemalteca de 32 años y madre de tres hijos (todos nacidos en EE.UU.), en declaraciones a Tampa Bay Times.

La mujer asistió el jueves a una reunión comunitaria en la Saint Leo University, junto a más de cien inmigrantes y sus familias. Entre lo que pueden esperar a partir de que la iniciativa entre en vigor se encuentran mayores riesgos. La legislación amplía los requisitos para que las empresas con más de 25 empleados usen E-Verify, un sistema que gestiona el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. para comprobar el estatus migratorio del personal. Asimismo, los hospitales que acepten Medicaid deberán preguntar por el estatus de los pacientes en la admisión.

Ron DeSantis aprobó una estricta ley inmigratoria para Florida AFP

En el caso de Chafoya, quien tiene tres hijos estadounidenses, también se impone sanciones a las personas que transporten a alguien sin un estatus legal al estado, lo que podría suponer un delito grave de tercer grado. Por ahora, ella no está completamente convencida de quedarse en Florida y considera mudarse a Carolina del Norte para comenzar una nueva vida. La inmigrante cree que el esfuerzo merece la pena, porque no podría superar el trauma de que la separen de sus hijas; “Lo son todo para mí”, aseguró.

En la reunión con los abogados de inmigración Milton Márquez y Ananis Makar, organizada por la republicana Susan Valdés, se expusieron algunos de los puntos de esta legislación. Makar argumentó que los empleadores deberán presentar la documentación de sus trabajadores en E-Verify en un plazo de tres días y llevar un registro de esas solicitudes. Si no se cumple y se descubre que un trabajador no tiene estatus legal, el empresario será multado y podría perder sus permisos y licencias.

Por su parte, Márquez enfatizó que deberán ser cuidadosos, porque la ley incluye delitos graves si se transportan inmigrantes sin estatus legal. Como medida de protección, recomendó llevar copias de cualquier documento, como solicitudes de asilo, fechas de juicio o permisos de trabajo.

La ley mantiene en alerta a los inmigrantes, quienes temen las consecuencias de las nuevas políticas más severas. En declaraciones para CNN, varios contaron su experiencia. “Me da mucho por llorar. Siento que no puedo respirar. Si salgo a la calle, me da miedo que me pare el policía y tengo miedo de ser deportada. Si me llego a enfermar de algo, tengo miedo de ir al hospital”, pronunció una mujer identificada solo como María, para proteger su identidad.

Migrantes enviados en avión de Texas a Massachusetts por el gobernador de Florida, Ron DeSantis (archivo)

“La gente está entrando en pánico, todos los inmigrantes están entrando en pánico”, declaró alguien más, en esa línea. A partir del 1° de julio, las medidas que comenzarán a aplicarse en Florida son:

Reubicación de inmigrantes.

Verificación de estatus migratorio de empleados.

Invalidez de documentos oficiales en Florida proporcionados a los inmigrantes por otros estados.

Pregunta por el estatus migratorio en la admisión de los hospitales.

Penas de cárcel y multas por transportar, albergar o proteger a los indocumentados.

LA NACION