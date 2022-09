Acusa que el papá de su hijo no le paga la cuota alimentaria pero se suscribió a su OnlyFans y es viral

Kendra es una madre soltera que disfruta de compartir contenido para sus más de 7000 seguidores en TikTok, donde sobresalen sus videos en los que habla de su vida y también de la convivencia con su hijo. Uno, especialmente breve, abrió un debate sobre las responsabilidades de los padres. Esta mujer aseguró que el papá de su pequeño se suscribió a su perfil de OnlyFans, mientras le decía que no le podía pagar la cuota alimentaria.

Cuando una relación ya no funciona y ocurre la separación, en la mayoría de las ocasiones uno de los progenitores decide hacerse cargos de los niños. Además, hay leyes alrededor del mundo que protegen a los menores y, según las condiciones de cada caso, establecen de cuánto es la manutención. En la realidad, muchas veces sucede que esta ovbligación genera conflicto en las parejas y este habría sido el caso de Kendra, quien en su perfil de TikTok, @misskendra000, publicó un video en el que escribió: “Cuando el padre de tu bebé se suscribe a tu OnlyFans, pero luego no puede pagar la manutención de su hijo ordenada por el tribunal”.

Una modelo de OnlyFans acusó que su ex se suscribió a su canal sin pagar la manutención de su hijo

Más allá del video, destacó la forma en la que lo tomó la comunidad virtual, que se animó a compartir sus propias experiencias y también a opinar si lo que hacía su ex estaba bien o mal. Un usuario declaró: “Lo está pagando con su suscripción”. En tanto, otro le dijo: “Tengo uno de esos que se atrasan”.

Como madres solteras y con OnlyFans

Por otro lado, Kendra también encontró apoyo entre quienes destacaban que esta actitud era una “estupidez” y otras modelos de OnlyFans se sumaron y compartieron algunas experiencias parecidas que habían vivido con sus exparejas. “Le devolví el dinero y le dije que le enviaría la cuenta a su novia la próxima vez, ya que ella no quiere mantenerlo a raya”, escribió una. “El mío hizo lo mismo, y luego llamó a los servicios sociales porque aparentemente Only me convierte en una mala madre, ¿tenemos el mismo ex?”, le dejó.

Otra creadora de contenido en la plataforma para adultos afirmó que su ex y su actual novia estaban suscritos a su cuenta porque ella quería saber sobre su cuerpo.

Este no es el primer video en el que Kendra habla al respecto, ya que en varios clips de su perfil aparece con su hijo y detalla algunas situaciones que podrían tomarse casi como una exposición de lo que ella considera son irresponsabilidades de su expareja.

Ese no es el único video de la tiktoker que ha cobrado popularidad @misskendra000

En esa misma línea, el medio Daily Star compartió recientemente otra historia, la de una madre soltera de Estados Unidos que había terminado con su pareja hace siete años, pero tenía la responsabilidad compartida de cuidar a sus hijos: “He superado la relación, pero no el hecho de que no le deba la manutención a mi hija”, decía en sus declaraciones.

De acuerdo con su relato, el padre biológico de su hija apareció hace dos años, pero no había pagado la cuota y los tribunales no podían localizarlo, así que ella encontró su dirección y su lugar de trabajo. “Envié toda la información a la oficina de manutención, ahora recibo el pago semanalmente de sus cheques de pago. Todavía tiene un retraso de 23.000 dólares”, cerró.