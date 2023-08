escuchar

Adamari López, de 52 años, fue una de las celebridades más emblemáticas de la cadena hispana Telemundo durante más de una década. Sin embargo, luego de estar al frente del programa matutino Un nuevo día, que después se convirtió en Hoy día, la conductora y actriz se despidió casi de manera sorpresiva. A cuatro meses de aquel suceso, la artista puertorriqueña podría tener su pase de abordaje en TelevisaUnivisión, la competencia.

Este rumor comenzó a sonar fuerte en el mundo del entretenimiento cuando su comadre, Stephanie Himonidis, conocida como Chiquibaby, tomó el liderazgo de la emisión ¡Siéntese quien pueda!, en sustitución de Julián Gil. La conductora mexicana fue quien abrió la probabilidad de que la López ocupe un asiento de Univisión, al momento en el que la revista People en Español le preguntó si le gustaría tenerla en el mismo set. “¿Será que hay posibilidad de que la veamos como invitada en el show?”, le preguntaron en una entrevista exclusiva.

Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby @chiquibabyla / Instagram

“Vamos a preguntarle. Yo sería la primera en tenerla ahí. Creo que a ella también le encanta el despapaye (término popular en México para referirse al alboroto)”, respondió. “También hay mucha gente a quien le gustaría vernos en un proyecto juntas, así que eso lo hemos platicado; quién sabe si un día de estos les demos una sorpresita”, añadió.

La noticia se da a unos meses de que la propia Adamari se despidiera con cariño de la que fue su casa por más de una década y dejara en claro que no sabía qué seguía para ella en el ámbito profesional. “(Estoy) contenta, pues porque tuve 11 años de trabajo maravillosos y solo tengo agradecimiento. Todo el mundo tiene talento, yo creo que la empresa sabe las decisiones que toma”, aseguró la conductora al aire, en abril pasado, en el programa de radio Todo para la mujer, que se emite en México.

En tanto, ¿qué sigue para Adamari López?

Mientras llega un nuevo proyecto, la también empresaria se dedica de lleno a la crianza y educación de su hija, Alaïa, fruto de su unión con el bailarín Toni Costa, con el que tuvo una relación sentimental del 2011 al 2021. También, la actriz de telenovelas procura invertir más tiempo con su comunidad en Instagram, donde acumula una audiencia de casi nueve millones de seguidores.

Adamari López nació el 18 de mayo de 1972 en Humacao, Puerto Rico @adamarilopez / Instagram

“Saben que yo en mis redes sociales soy superactiva y me encanta hacer reels. Voy a seguir poniendo cosas. Pero también voy a seguir disfrutando con mi hija y este tiempo de descanso; ella se merece un tiempo así. Ya más adelante veré qué es lo que viene”, contó al programa.

Uno de sus deseos sería regresar a territorio azteca: “Ojalá que también sea regresar a México, un país que me abrió las puertas y que todavía me sigue demostrando mucho cariño”. No obstante, por ahora está enfocada en el desarrollo de su pequeña. En algunas de sus publicaciones recientes compartió la vuelta a clases de su hija, quien acaba de retomar sus clases en Miami, donde viven. “Aquí seguimos, creando memorias con mi princesa”, escribió.

LA NACION