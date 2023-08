Chiquibaby reveló la verdadera razón por la que la echaron de Telemundo: “Hice mi propia investigación”

escuchar

Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, dio a conocer cuáles fueron los motivos por los que Telemundo la despidió, después de casi un año. La conductora se sinceró en una reciente entrevista y admitió que tuvo varias señales previas. Después de hacer su “propia investigación” supo quién había tomado la decisión y las razones. También admitió que en ese momento se sintió muy triste porque aún tenía contrato con la cadena.

La originaria de México estuvo en el podcast de Rodner Figueroa y dio todos los detalles desconocidos de su salida de Telemundo. Lo primero que expresó fue que Hoy día, el programa en el que era presentadora titular, siempre tuvo “altas y bajas”, por lo que había cambios de personal y de estrategia constantes. “El primero que me tocó, yo agradecida de haber quedado en el equipo, así que siempre estás sabiendo que puede haber un cambio y cuando hay nuevos jefes a menudo piensas que a lo mejor quedas o a lo mejor no”, declaró.

Cuando se dio cuenta de que había nuevos directivos en el área de talentos de la firma, supo que algo podría pasar, pero trató de mantenerse positiva: “Yo tenía mis dudas, no estaba segura si me quedaba o no, pero tampoco es como cuando uno dice ‘me van a sacar seguro’, no lo tenía claro”. Fue hasta que la echaron del matutino que decidió investigar y se dio cuenta de que el motivo estaba relacionado con la nueva estrategia de elenco. A ella no la consideraron apta para permanecer en el programa, de acuerdo con su relato.

“Yo hice mi propia investigación y entonces hubo gente clave que me dio a entender quién había tomado la decisión. Lo primero que me dijeron fue que era por un asunto de dinero, pero yo dije ya los presupuestos están aprobados, yo ya tengo mi boleto… Entonces yo sabía que no había sido una situación de dinero y entonces ahí me di cuenta de que a lo mejor yo no formaba parte del nuevo proyecto de la mañana”, sumó.

Chiquibaby supo cuándo la iban a despedir de Telemundo

Respecto a lo que dijo sobre “el boleto”, se refirió a que desde mucho tiempo antes había observado rechazos por parte de la compañía. Sus teorías de que sería elegida para irse se confirmaron poco antes de que se realizara el Mundial de Qatar, dado que era de las que irían a la cobertura del evento deportivo: “Yo estaba tan ilusionada con ese proyecto, con viajar a Qatar y de repente un mes antes, después de que ya había hecho la capacitación, que yo ya tenía mi boleto, que yo ya tenía todo listo para Qatar, que me dicen que no voy a poder ir. Como que en el momento no capté, pero dije ‘algo está pasando’”.

En ese entonces, decidió no prestar atención para no sugestionarse, según dijo, pero semanas más tarde sintió más tensión en la empresa y tuvo un presentimiento sobre su despido. “El día que me corrieron yo sabía, porque era el último día que le tocaba a la etapa de Hoy día estar al aire antes de que empezara el mundial, entonces si yo no iba al mundial, sí había una oportunidad para dejarnos ir, era ese día. No me cayó de sorpresa, tampoco te digo que fue algo bonito”, constató.

Aun así, la presentadora declaró que estaba muy agradecida con la empresa y que, pese a que se consideraba un elemento importante dentro de Telemundo, se lleva como enseñanza todo lo que vivió allí: “A mí sí me pesó porque todavía tenía contrato y sí le tengo mucho cariño a la empresa, pero bueno también entiendo que aprendí mucho. Yo siempre creí que era valiosa para la compañía, fue una compañía que me dio muchísimo... pero también soy consciente de que esto es un mundo cambiante y que a veces estás en equipos donde no formas parte del nuevo rol que ellos quieren y lo entendí”.

