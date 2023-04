Quién puede reemplazar a Adamari López en Hoy día

escuchar

La actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López anunció su salida de Telemundo luego de 11 años. En un mensaje publicado el jueves, la cadena aseguró que ambas partes habían decidido “mutuamente que este es el momento oportuno para ella de dejar su rol como presentadora de Hoy día”. La conductora reiteró esta versión en un video de agradecimiento a sus seguidores, que fue publicado el viernes. Con la sorpresa que causó la noticia, algunos reportes apuntaron a que su posible reemplazo, una figura que tuvo un gran rating en La casa de los famosos, estuvo también en ese programa.

Javier Ceriani, del canal Chisme No Like, reveló el posible reemplazo de Adamari López como conductora. Al principio, aseguró que le habían ofrecido el puesto a Elisa Beristain, quien se negó. Ceriani añadió que, entonces, la cadena apostó por un hombre. “Es un momento histórico. Están negociando en este momento y puede rechazarlo. Pero Juan Rivera reemplazará a Adamari López”, afirmó. Según el comunicador, la decisión se debió al rating que tuvo dentro de La casa de los famosos.

Esto podría ser cierto, dado que Rivera apareció en la emisión del matutino del 7 de abril, ya después de la salida de López. El programa estuvo cargado de emociones para la audiencia y para los presentadores, gracias al homenaje súbito que se le brindó a la conductora boricua, donde celebraron sus más de diez años dentro del programa.

La nueva plantilla de presentadores, que fue renovada recientemente, acompañó el video de recuerdos. Juan Rivera presenció ese momento.

Juan Rivera estuvo en Hoy Día el viernes 7 de abril, ya sin Adamari López @hoydia

Posteriormente, se transmitió un mensaje grabado de Adamari López, mientras exponía las razones de su salida. Cuando este clip fue publicado en las redes sociales del programa, los seguidores explotaron y aseguraron que había sido una falta de respeto que la puertorriqueña no estuviera presente.

Un productor de Hoy Día etiquetó a Juan Rivera en una foto @eugeniomiamilife

A pesar de las teorías sobre Rivera, un productor del programa de Telemundo también compartió otras imágenes que podrían indicar que solo se trató de una visita momentánea. En una publicación en Instagram, escribió: “Juan, Rosie y Brenda, tuvimos casa llena con la increíble visita de parte de la familia Rivera. Presentando su nueva canción “Te presumo” y el video en estreno mundial el 7 de abril”. Por lo tanto, habrá que esperar a las siguientes emisiones.

¿Quién es Juan Rivera?

Juan Rivera estuvo en el programa de Hoy día y levantó las sospechas @juanriveramusic

Juan Rivera es un cantante y actor estadounidense de ascendencia mexicana, hermano de la fallecida artista Jenni Rivera. Fue parte de la tercera temporada de La casa de los famosos. Es además uno de los integrantes de una familia destacada dentro de la música regional mexicana. Tiene cinco hermanos, entre los más conocidos está Lupillo Rivera.

Su incursión a la música fue a los 16 años, y lanzó su primer disco, “El atizador”, en 1996. También actuó en La dinastía de Los Pérez (1994) y Jefe de nadie (2001). Cuando tenía 17 años, en 1995, fue encarcelado por posesión de drogas, en un episodio difícil en su vida.

¿Qué pasó con Adamari López?

El viernes, Adamari López se despidió en un video de la audiencia que la acompañó por más de diez años a través de las pantallas. La también actriz condujo el programa Hoy dia desde 2012 y se volvió una de las figuras más relevantes dentro de la televisión en español de Estados Unidos.

Fuentes cercanas a la cadena Telemundo revelaron a Yahoo Vida y Estilo, que López grabó la despedida el día anterior, luego de que le informaran que no renovarían su contrato. Al parecer, esto la habría tomado por sorpresa, pero, aun así, grabó el mensaje y dio su emotivo adiós. “Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en Hoy día a través de la que ha sido mi casa por más de diez años, Telemundo. (...) Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles, para trabajar y seguir ofreciéndoles lo mejor de mí siempre. Gracias, los quiero mucho”, agregó.

En el comunicado de Telemundo, los ejecutivos anunciaron: “Esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos”. No obstante, por ahora no hay información de otras producciones.

LA NACION