¿Adiós al Cártel de Sinaloa?: qué significa la sentencia del Mayo Zambada y el final del Chapo Guzmán en EE.UU.

La condena a cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada marca uno de los capítulos más importantes en la ofensiva judicial de Estados Unidos contra las organizaciones del narcotráfico mexicano. La decisión llega años después de la condena contra Joaquín “El Chapo” Guzmán y genera la duda de si el histórico Cártel de Sinaloa llegó realmente a su fin.

Mayo Zambada recibe cadena perpetua y una orden de decomiso por US$15.000 millones

Según informó The Washington Post, un juez federal de Estados Unidos condenó a Ismael “El Mayo” Zambada, de 76 años, a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Además, el magistrado ordenó el decomiso de 15.000 millones de dólares vinculados con las ganancias de la organización criminal.

La sentencia pone fin a una larga persecución judicial contra uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, organización criminal que dirigió durante décadas junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán y que posteriormente quedó bajo su liderazgo tras la captura de su antiguo socio en 2016.

El narcotraficante había admitido su responsabilidad ante la justicia estadounidense luego de declararse culpable de dirigir una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas durante décadas.

Las autoridades sostuvieron que la estructura generó miles de millones de dólares mediante el comercio ilegal de estupefacientes y que recurrió sistemáticamente a la violencia para mantener su poder territorial.

Durante la audiencia, Zambada expresó arrepentimiento por sus acciones y reconoció el daño provocado por el narcotráfico tanto en Estados Unidos como en México, además de asumir públicamente su responsabilidad por los delitos cometidos.

Cómo El Chapo Guzmán y el Mayo Zambada consolidaron el Cártel de Sinaloa

De acuerdo con CNN, la condena contra Zambada representa el cierre judicial de una de las sociedades criminales más influyentes de las últimas décadas. Junto a El Chapo Guzmán, fundó el Cartel de Sinaloa, también conocido como Cartel del Pacífico, organización que amplió el tráfico de cocaína, heroína, marihuana, metanfetaminas y, posteriormente, fentanilo hacia territorio estadounidense.

Antes de consolidar esa estructura, Zambada había trabajado con el antiguo Cartel de Guadalajara y más tarde colaboró con el Cartel de Juárez.

Tras la muerte de Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”, impulsó una organización propia junto a Guzmán, que terminaría por convertirse en una de las redes criminales más poderosas del continente.

Un juez federal de EE. UU. sentenció a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional a Ismael “El Mayo” Zambada Elizabeth Williams - FR171643 AP

Las investigaciones estadounidenses también vincularon a Zambada con esquemas de lavado de dinero y múltiples operaciones financieras que fortalecieron la expansión internacional del grupo.

Captura del Mayo Zambada: la traición que profundizó la guerra del Cártel de Sinaloa

La caída de Zambada ocurrió en julio de 2024, cuando fue detenido tras arribar en un avión privado a El Paso, Texas. Sin embargo, las circunstancias de su captura continúan siendo motivo de controversia entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

El propio narcotraficante sostuvo que había sido engañado para subir al vuelo que terminó con su arresto.

Antes de recibir la sentencia, la defensa de Zambada pidió que no fuera enviado a una prisión de máxima seguridad debido a su estado de salud.

El juez reveló informes médicos reservados que describen un deterioro cognitivo y otras enfermedades potencialmente progresivas, por lo que dejó en manos de la Oficina Federal de Prisiones la decisión sobre el establecimiento donde cumplirá la condena.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum asegura que insistirán para traer al "Mayo" Zambada a México

Por qué el Cártel de Sinaloa seguirá activo tras la sentencia del Mayo Zambada

La respuesta de especialistas consultados por CNN es negativa. Aunque la condena representa un golpe simbólico, consideran que la estructura criminal no desaparecerá únicamente por la caída de uno de sus líderes históricos.

únicamente por la caída de uno de sus líderes históricos. En organizaciones de este tipo suelen existir reemplazos preparados para asumir el mando y mantener las operaciones ilícitas.

preparados para asumir el mando y mantener las operaciones ilícitas. Entre los posibles sucesores aparece Ismael “El Mayito Flaco” Zambada Sicairos, hijo de Zambada, mientras continúa la disputa entre las principales facciones: Los Chapitos, vinculados a los hijos de El Chapo Guzmán, y Los Mayos, leales al fundador recientemente condenado.

A esa fragmentación se suman otros grupos encabezados por Aureliano “El Guano” Guzmán y Fausto Isidro Meza Flores, además de numerosas células que controlan distintos negocios ilegales.