Adiós al misterio: la CIA revela investigación sobre la ubicación del Arca de la Alianza y muestra algo inesperado

El Arca de la Alianza es un objeto sagrado descrito en la Biblia. Se presume que fue construido por los israelitas para contener los Diez Mandamientos. En una reciente publicación de archivos desclasificados, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) afirmó haberla encontrado después de realizar una serie de investigaciones y experimentos.

Qué dijo la CIA sobre el Arca de la Alianza

El 8 de agosto de 2000, la agencia reveló una serie de documentos en donde mostró detalles sobre esta búsqueda: en una sesión de visualización remota del 5 de diciembre de 1988, el espectador remoto nro. 32 identificó al objeto sagrado en el marco del Proyecto Stargate, que explotaba las capacidades psíquicas de ciertos individuos.

Los archivos fueron desclasificados a comienzos de siglo cia.gov

Según el documento, la CIA reclutó a una persona en teoría capaz de percibir lugares lejanos o eventos ocultos mediante percepción extrasensorial, con el fin de rastrear el paradero de la reliquia. Este sujeto afirmó haber localizado el Arca de la Alianza en algún punto de Medio Oriente, en donde estaría custodiada por seres no humanos.

Además, las descripciones brindadas sobre el lugar en donde estaría el Arca incluyen detalles como un ambiente oscuro, paredes talladas y una energía intensa alrededor del objeto

La CIA confirmó las investigaciones, aunque sin evidencias firmes

No obstante, los documentos desclasificados por la CIA a comienzos del presente siglo no ofrecen ninguna evidencia concreta sobre la existencia o ubicación de esta reliquia histórica.

De todas formas, el hecho de que la CIA llegara a valorar esta línea de investigación como una opción viable pone de manifiesto el interés del gobierno estadounidense por examinar todas las posibles vías de obtención de inteligencia, incluso aquellas que podían parecer cercanas a lo esotérico.

En diálogo con The New York Post, Joe McMoneagle, suboficial jefe retirado del Ejército de Estados Unidos, se mostró disconforme con el método empleado por la CIA. “Usar la visión remota contra cualquier objetivo para el cual no existe información precisa o es imposible obtenerla, como la ubicación de reliquias históricas, es una pérdida de tiempo y recursos”, expresó.

“Si alguien afirma que la visión remota prueba la existencia de algo, como el Arca de la Alianza, debe presentar el Arca para fundamentar su afirmación”, agregó al respecto.

El arca de la Alianza cautiva la atención del mundo religioso

El Arca de la Alianza y las teorías de su ubicación

Por un lado, se cree que el objeto se guardaba originalmente dentro del Lugar Santísimo, la cámara más interna del antiguo Templo de Jerusalén, justo antes de desaparecer durante el saqueo babilónico de Jerusalén, en el año 586 a.c. Sin embargo, no es la única opción que se baraja.

El Arca podría haber cambiado de ubicación en reiteradas oportunidades Flickr

Es que, por otro lado, también existe la teoría de que el Arca de la Alianza fue llevada a Etiopía y actualmente se encuentra en una iglesia local. Por ahora no se han encontrado pruebas certeras de su existencia, pero el documento de la CIA desclasificado en 2000 afirma que fue descubierto 12 años antes.

“El objetivo es un contenedor. Este contenedor contiene otro contenedor dentro”, afirma el documento, en donde también se describe al arca: “El objetivo está hecho de madera, oro y plata, y está decorado con un ángel de seis alas”. Según la biblia, este elemento sagrado fue construido cerca del año 1445 a. C.

El plan de la CIA no fue solo con el Arca de la Alianza

El sello de la CIA junto a una bandera estadounidense en la sede de la agencia en Langley, Virginia. (Foto AP/Carolyn Kaster, Archivo) Carolyn Kaster - AP

Según los archivos, la CIA habría recurrido a estos psíquicos para una amplia gama de operaciones internas, desde localizar a rehenes secuestrados por grupos terroristas islámicos hasta rastrear las rutas de criminales fugitivos dentro de Estados Unidos. De igual modo, el Proyecto Stargate se cerró oficialmente en el año 1995 por falta de evidencia documentada.

