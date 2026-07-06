Las repercusiones en México tras la eliminación del Mundial 2026 ante Inglaterra: “Doloroso adiós”

México quedó eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras perder 3 a 2 frente a Inglaterra en los octavos de final disputados en el Estadio Ciudad de México. El resultado puso fin al recorrido del seleccionado dirigido por Javier Aguirre y cerró una campaña que había generado una fuerte expectativa entre los aficionados al disputarse en territorio mexicano.

Qué dijeron los medios mexicanos tras la eliminación de México ante Inglaterra

Las principales repercusiones en México estuvieron centradas en el final de varias rachas históricas. La selección perdió un invicto que mantenía en el Estadio Ciudad de México, donde acumulaba 12 encuentros sin derrotas entre amistosos, Copa Oro y compromisos mundialistas.

México luchó hasta el final, pero perdió el partido en su casa vs. Inglaterra Ricardo Mazalan - AP

La derrota también significó la primera caída de México en una Copa Mundial mientras disputaba un partido en dicho estadio.

Con este escenario, TV Azteca calificó el resultado como el final de uno de los grandes mitos del futbol mexicano.

"Inglaterra se convirtió en el primer rival capaz de derrotar a México en una Copa Mundial jugando en el histórico recinto", indicaron.

Más allá del resultado, varios análisis locales apuntaron a aspectos puntuales del partido. Marca México identificó una serie de factores que explican la eliminación de la Selección Mexicana:

Los dos goles consecutivos de Jude Bellingham en la primera mitad.

en la primera mitad. La falta de eficacia pese a jugar con un hombre más durante gran parte del segundo tiempo.

El penal convertido por Harry Kane para establecer el 3 a 1 parcial.

para establecer el 3 a 1 parcial. La reacción tardía del equipo mexicano en el tramo final.

Segundo gol de México vs. Inglaterra

El mediocampista inglés aprovechó dos desajustes defensivos en apenas un minuto y cambió por completo el desarrollo del encuentro. Hasta ese momento, México competía de igual a igual frente a uno de los candidatos al título.

Otro aspecto señalado fue la falta de contundencia durante la segunda mitad. Inglaterra jugó gran parte del complemento con diez futbolistas tras la expulsión de Jarell Quansah, pero el conjunto mexicano no logró capitalizar completamente esa ventaja numérica.

También recibió atención el penal que permitió a Harry Kane establecer el 3 a 1 parcial. Para varios analistas mexicanos, esa acción terminó como decisiva porque llegó cuando el partido parecía inclinarse a favor del equipo local tras la tarjeta roja para el defensor inglés.

“Doloroso adiós”, calificó por su parte el portal El Universal. Aun así, México encontró reacción con el descuento de Raúl Jiménez desde los doce pasos y mantuvo la incertidumbre hasta los minutos finales.

La portada de "El Universal" El Universal

El balance de México tras su eliminación en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Aunque la eliminación generó frustración, varios medios también remarcaron aspectos positivos de la campaña de México en el Mundial 2026. Cabe destacar que el seleccionado mexicano había llegado a octavos de final luego de superar a Ecuador por 2 a 0 en la ronda previa, un resultado que le permitió romper una larga racha sin avanzar en instancias de eliminación directa.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez fueron destacados entre los mejores rendimientos del equipo durante el torneo. Ambos volvieron a marcar ante Inglaterra y cerraron la competencia entre los futbolistas más determinantes del plantel.

Los principales portales mexicanos tras la derrota de su selección

MedioTiempo remarcó que el equipo mostró capacidad de reacción incluso después de quedar dos goles abajo en el marcador. Sin embargo, también subrayó que los errores defensivos aparecieron en el momento menos oportuno frente a un rival de máxima jerarquía.

Mientras tanto, Inglaterra avanzó a los cuartos de final y enfrentará a Noruega, que eliminó a Brasil.