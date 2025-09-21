Adiós, Petco: la popular tienda de mascotas en EE.UU. anuncia el cierre de sus sucursales en 11 estados

Petco, una de las cadenas de suministros para mascotas más importantes de Estados Unidos, cerrará 25 tiendas en 11 estados. La decisión se debe a la caída de sus acciones y al mal momento que atraviesa el comercio minorista.

En qué estados habrá cierre de tiendas de Petco

Si bien la empresa todavía no proporcionó una lista completa de las sucursales que cerrarán este año, sí existe información sobre los estados en los que se encuentran los establecimientos que ya bajaron la persiana en lo que va de 2025 y aquellos que están próximos a cerrar, según Daily Express.

Petco proporciona alimentos, juguetes, vestimenta y artículos tecnológicos para mascotas, entre otros artículos (X/@Petco)

Los estados donde Petco podría cerrar tiendas son: Arizona, California, Washington D.C., Illinois, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Oklahoma, Oregón, Texas y Washington.

El cierre de estas sucursales representa un duro golpe para la empresa, sus empleados y clientes.

Cuántas tiendas cerrará Petco

La compañía dijo que esperaba cerrar 25 sucursales en 2025, la misma cantidad que en 2024, debido a que las ventas disminuyeron un 2,3% a US$1500 millones en el segundo trimestre, mientras que las ventas comparables cayeron un 1,4%, según Fast Company.

Petco cerrará tiendas en Arizona, California, Washington D.C. y otros ocho estados (X/@Petco)

De acuerdo con medios locales, sitios de reseñas en línea y buscadores de tiendas, Petco ya cerró 13 sucursales en lo que va del año.

La lista confirmada por la empresa incluye:

125 W Lincoln Hwy, Exton, PA 19341

1725 Twin Creek Pl, Walla Walla, WA 99362

3100 14th St, Suite 124, Washington, DC 20010

16835 E Shea Blvd, Suite 105, Fountain Hills, AZ 85268

8775 Tualatin Sherwood Rd, Tualatin, OR 97062

1006 Keller Pkwy, Suite 103, Keller, TX 76248

300 Ryders Ln, Milltown, Nueva Jersey 08850

210 Fortune Blvd, Milford, MA 01757

239 Newburyport Turnpike, Topsfield, MA 01983

32074 Gratiot Ave, Roseville, MI 48066

4840 N Pulaski Rd, Ste 100, Chicago, IL 60630

2842 NW 63rd St, Oklahoma City, OK 73116

444 N Santa Cruz Ave, Los Gatos, CA 95030

Actualmente, la cadena cuenta con más de 1300 locales en Estados Unidos y es la segunda compañía de suministros para mascotas más grande del país, detrás de PetSmart.

Por qué Petco cierra sus tiendas

El cierre se debe al difícil momento que atraviesa el comercio minorista. Por este motivo, la compañía está reevaluando el tamaño de su red de tiendas físicas mientras intenta mejorar sus resultados, informó Fast Company.

Las acciones de Petco cayeron casi un 16% en lo que va del año y un 26% en los últimos 12 meses. Además, la empresa enfrenta la creciente competencia, la disminución de la demanda de los consumidores, la inflación y los efectos de los aranceles.

El cierre de sucursales es una decisión estratégica para concentrarse en ubicaciones con mayor potencial. Petco es la segunda cadena de suministros para mascotas más grande de EE.UU. y busca evitar que sus ganancias sigan en caída, según Pet Business.

Muchos de los clientes de Petco expresaron su malestar por el anuncio del cierre de algunas tiendas (Instagram/@petco)

“A medida que analicemos el resto de este año, continuaremos trabajando en nuestros objetivos y apoyándonos en inversiones seleccionadas que creemos que ayudarán a establecer el escenario para volver al crecimiento rentable y sostenible”, dijo el CEO de Petco, Joel Anderson a The Wall Sreet Journal.

Por otra parte, la directora financiera, Sabrina Simmons, expresó: “Es importante tener en cuenta que el impacto de los costos será más significativo en la segunda mitad de 2025. Además, el progreso alcanzado durante el primer semestre en el fortalecimiento de nuestro modelo financiero y en la mejora de nuestro perfil de ganancias nos brinda la flexibilidad para seguir con las inversiones en la siguiente etapa del negocio”.

Como muchos otros minoristas, Petco intenta eliminar puntos de bajo rendimiento en Estados Unidos con el cierre de algunas de sus sucursales.

La decisión se tomó después de que el informe de resultados del segundo trimestre de la cadena de suministros para mascotas mostrara una caída interanual en sus ingresos.