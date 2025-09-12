Adiós al sueño americano: es salvadoreño, abandonó California y se llevará todo en un tráiler hasta su país

Un migrante salvadoreño decidió regresar a su país de origen, tras haber vivido durante dos décadas en California. Para no dejar atrás nada de lo que construyó en Estados Unidos, cargó todas sus pertenencias y hasta su auto en un tráiler que contrató para llevar todo a El Salvador. “No es un viaje cualquiera, es hacia mi país”, expresó en sus redes sociales.

Migrante salvadoreño vuelve a El Salvador tras 20 años en EE.UU.

En un video publicado en una cuenta de Tiktok que recopila historias de migración (@algo.bien.5.star), un hombre oriundo de El Salvador contó que, tras vivir durante 20 años en California, regresaba a su tierra natal en un tráiler que alquiló para llevarse todas sus pertenencias. Según explicó, rentó un camión modelo 2008, con un acoplado de 16 metros de largo. “Ahí he echado todas mis cosas, también mi carro”, dijo.

Salvadoreño, abandonó California y se lleva hasta el auto a su país

El migrante relató que él mismo manejaría el tráiler desde California hasta Texas, pero que el resto del trayecto —desde el Estado de la Estrella Solitaria hasta su país— el viaje quedaría a cargo de otra persona.

Tras revisar cada parte del vehículo, para asegurarse de iniciar la mudanza sin problemas, el ciudadano latino mostró que había cerrado las puertas del vehículo con candado. “Todo está bien, las llantas de la traila, las llantas del camión", enumeró y anunció que el rodado —un Freightliner Columbia 2008— estaba en perfectas condiciones para arrancar la travesía. “Se va para El Salvador, amigos”, remarcó.

Ruta del regreso: de California a Texas y luego a El Salvador

El migrante explicó en otro clip que él llevaría el tráiler hasta Texas, pero no continuaría por tierra hasta el final del trayecto. “Como les digo, voy para Texas y de Texas para El Salvador, se lo va a llevar otra persona. Me dijo que si lo quería acompañar yo en el viaje de México hasta El Salvador, pues lo podía hacer”, contó.

Sin embargo, reveló que prefirió tomar otra alternativa más directa para reunirse con su familia. “Le dije que lo llevara él, yo voy a agarrar un vuelo de Texas para El Salvador para esperarlo allá”, aseguró.

Abandona California tras 20 años y vuelve a El Salvador con sus cosas en un trailer

En su relato, el hombre dejó en claro que esta no era una mudanza común, sino del cierre de un ciclo tras dos décadas en Estados Unidos. “Nunca pensé hacer esto, amigos. Pero todos los ‘nunca’ llegan”, dijo.

Así, remarcó que después de haber vivido durante 20 años en EE.UU. había tomado la decisión de volver a su tierra: “A comenzar de nuevo allá”.

El regreso también significaría reencontrarse con sus seres queridos. “Mi familia ahorita va en el avión para allá y me van a esperar a mí”, comentó.

Tras dos décadas en EE.UU. un migrante salvadoreño regresa a su país con su familia Camilo Freedman/Zuma Press/ Contactophoto

La emoción de volver a El Salvador y la incertidumbre por el futuro

Aunque confesó que no le resultaba fácil dejar atrás su vida en Estados Unidos después de tantos años, señaló que estaba ilusionado con volver a su tierra. “Como les digo, estoy bien emocionado. Nunca pensé hacer esto, pero por mi familia lo hago”, añadió.

Mientras se preparaba para viajar a Texas con sus cosas, dejó una reflexión a sus seguidores. “Se viene una nueva etapa de mi vida, un cambio drástico, pero ni modo, por algo pasan las cosas”, concluyó.