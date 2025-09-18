Trabajo en Florida: Ron DeSantis abre 850 nuevas vacantes de empleo con salarios de US$170 mil
El mandatario estatal anunció la llegada de ServiceNow a Palm Beach y destacó su gestión en el Estado del Sol
- 4 minutos de lectura'
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, celebró el crecimiento económico del Estado del Sol y anunció que ServiceNow, empresa de tecnología y dedicada a la inteligencia artificial, construirá un nuevo centro en West Palm Beach. La nueva instalación abrirá 850 nuevos empleos con salarios promedio de 170 mil dólares anuales.
El anuncio de Ron DeSantis sobre 850 nuevos empleos gracias a ServiceNow
DeSantis celebró en redes sociales que la empresa ServiceNow abrirá una sede regional y un centro de innovación en West Palm Beach. “Florida continúa liderando en oportunidades económicas”, aseguró el gobernador en un posteo de X.
Al respecto, el mandatario remarcó que, con la expansión, la compañía de tecnología se convertirá en uno de los empleadores más importantes del condado de Palm Beach. “Generará más de 850 nuevos empleos con un salario promedio de US$170 mil en la zona”, destacó.
Además, señaló que el proyecto generará una inversión de capital privado de más de US$50 millones. “Hoy, me enorgulleció anunciar la importante inversión de ServiceNow en el sur de Florida y dar la bienvenida a las oportunidades que creará para los floridanos”, manifestó DeSantis.
Cómo será la nueva instalación de ServiceNow en Palm Beach
El nuevo centro AI Institute de ServiceNow tendrá un enfoque en la innovación de productos y funcionará como centro neurálgico para el desarrollo de inteligencia artificial empresarial, centrándose en aplicaciones de IA escalables y prácticas, de acuerdo con un comunicado compartido por la firma.
El espacio buscará especialmente ayudar en la aceleración de startups y asistir a las empresas de tecnología emergentes mediante formación práctica, investigación y programas piloto. “La economía de la innovación en IA tiene un nuevo epicentro en la Costa Dorada de West Palm Beach, Florida”, afirmó Bill McDermott, presidente y director ejecutivo de ServiceNow.
Y consideró: “West Palm Beach es la última iniciativa de ServiceNow en su tradición de impulsar desarrollos económicos audaces en todo el país. Será un atractivo imán para el talento, un potente motor de crecimiento y un centro dinámico para el liderazgo en IA en Estados Unidos”.
El objetivo es colaborar con universidades, organismos públicos y empresas privadas para reducir la brecha de talento, ampliar el acceso a oportunidades y capacitar a las organizaciones para liderar en la era de la IA.
Incluso, el sitio incluirá la programación de ServiceNow University, que brinda oportunidades de educación, habilidades y certificación enfocadas en IA para empleados, socios y la comunidad local.
Ron DeSantis afirmó que su enfoque en Florida “funciona”
Tras el anuncio, en otra publicación, el gobernador insistió sobre la importancia de esta iniciativa. “Florida cuenta con bajos impuestos, buena infraestructura, educación de calidad, un compromiso con comunidades seguras, una calificación crediticia AAA y un clima empresarial positivo. La apertura de una nueva sede regional de ServiceNow confirma aún más que el enfoque de Florida funciona”, consideró.
Así, el gobierno destacó que Florida mantiene la mejor economía de Estados Unidos hace tres años consecutivos, según CNBC. Además, desde la administración DeSantis remarcaron que ocupan el primer puesto en atraer y desarrollar talentos, Lightcast, y que se ubica como la mejor en la creación de nuevas empresas.
“El éxito económico se basa en una combinación de políticas conservadoras e inversiones estratégicas”, consideraron desde el Estado del Sol. Y aseguraron que el estado le ofrece a las compañías:
- Un entorno pro-empresarial y de bajos impuestos
- Un flujo de talento de clase mundial
- Infraestructura moderna
- Fácil acceso a mercados internacionales
