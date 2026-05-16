Operación Niebla Roja: los envíos millonarios no autorizados que la CBP confiscó en barcos chinos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) llevó a cabo una operación conjunta con la Guardia Costera y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), bajo el nombre de Operación Niebla Roja. Esta estrategia se enfocó en la inspección de cargamentos ilícitos que arribaron en barcos desde China.

Qué cargamentos de China confiscó la CBP en la Operación Niebla Roja

En un comunicado publicado este miércoles, la CBP explicó que durante el proceso de revisión de los contenedores, los equipos hallaron 18 millones de cigarrillos electrónicos ilegales. Estos objetos, conocidos en el mercado con el nombre de vapes, tenían un valor estimado de 175 millones de dólares.

La CBP informa sobre los riesgos de comprar productos falsificados en Estados Unidos

La CBP realiza la identificación de estos productos a través del análisis de datos y la cooperación entre agencias. La agencia señaló que los controles se realizan en distintas etapas de la cadena de suministro, desde el análisis previo al envío hasta las inspecciones en los puertos de entrada.

Las tácticas usadas para evadir controles y tributos

En el desarrollo de la operación, los agentes descubrieron que las empresas responsables de los envíos desde Asia aplicaron maniobras para esconder la realidad de la mercancía. Según CBP, varios cargamentos fueron declarados con clasificaciones imprecisas o valores incorrectos para evadir controles.

La confiscación se suma a operativos previos de FDA y CBP contra cigarrillos electrónicos no autorizados. CBP

La agencia determinó que los envíos no cumplían con los requisitos federales para ingresar como productos de tabaco o dispositivos regulados, que requieren una autorización previa de comercialización de la FDA. Sin esa autorización sanitaria, la venta de los dispositivos en las tiendas de EE.UU. constituye una violación de las leyes.

La comisionada asistente ejecutiva de la Oficina de Operaciones de Campo, Diane J. Sabatino, manifestó: “La proliferación de cigarrillos electrónicos ilegales es alarmante para las comunidades de todo el mundo”. Sobre el destino de los productos, cuando son confiscados por el gobierno, la práctica oficial, de acuerdo con la CBP, es destruirlos.

Qué es la Operación Niebla Roja de la CBP

La Operación Niebla Roja forma parte de un esfuerzo del gobierno para retirar estos dispositivos de los estantes de los comercios estadounidenses y evitar que lleguen a las comunidades. Las autoridades indicaron que la presencia de sistemas sin permiso en el mercado representa una amenaza para los jóvenes.

La Operación Niebla Roja busca proteger a los jóvenes CBP - CBP

La CBP especificó que la FDA mantiene un registro de los productos que cuentan con el aval para estar en el mercado de forma legal. En la actualidad, solo 45 tipos de cigarrillos electrónicos poseen la aprobación de la autoridad de salud.

Los fabricantes con registro incluyen a firmas como Glas Inc., JUUL Labs Inc., Logic Technology Development LLC, NJOY LLC y R.J. Reynolds Vapor Company, entre otras.