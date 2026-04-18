Intentaron ingresar a Nueva York un botín de US$150.000 en celulares y relojes falsos, pero la CBP los atrapó en el acto

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) frustró el intento de llevar a Nueva York un cargamento de electrónicos falsificados que, de haber sido auténticos, habría alcanzado un valor de 150 mil dólares. El organismo detectó el envío en un control en el cruce fronterizo de Buffalo.

Dónde detectó la CBP el cargamento de electrónicos falsificados en Buffalo

El operativo tuvo lugar en el depósito del cruce fronterizo Peace Bridge, en Buffalo, estado de Nueva York. El 21 de febrero, agentes de la CBP detectaron allí un vehículo comercial con cargamentos de dispositivos electrónicos y lo dejaron bajo revisión, según explicó el organismo en un comunicado.

Los agentes identificaron un vehículo comercial con dispositivos electrónicos y lo sometieron a revisión CBP

Durante esa inspección inicial, los oficiales encontraron teléfonos celulares, relojes inteligentes y dispositivos de streaming.

Finalmente, el 30 de marzo, especialistas del Centro de Excelencia y Experiencia en Productos de Consumo y Comercialización Masiva de la CBP evaluaron la mercadería. Con ese análisis, los especialistas confirmaron que los productos no eran auténticos y formalizaron su incautación por infringir derechos de propiedad intelectual.

El organismo estableció que, de haber sido originales, los productos habrían alcanzado un valor estimado de US$150 mil según el precio sugerido por los fabricantes. En total, la incautación incluyó casi 1000 dispositivos electrónicos con marcas falsificadas.

Qué dijo la CBP sobre la incautación de productos falsificados en Nueva York

La directora interina del puerto, Sharon Swiatek, señaló que la incautación “subraya el papel crítico que desempeñan los oficiales de la CBP en la protección de los consumidores y las empresas legítimas”, y agregó que los agentes “resguardan tanto la integridad de la cadena de suministro como la seguridad del público”.

Cómo actúa la CBP contra la importación de productos falsificados en EE.UU.

La CBP cuenta con autoridad para detener, incautar, confiscar y destruir mercancías importadas que infrinjan marcas registradas o derechos de autor.

Estas acciones se aplican cuando los productos están registrados ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos o la Oficina de Derechos de Autor, y han sido incorporados al sistema de control del organismo. Además de la falsificación, las infracciones pueden incluir:

Clasificación incorrecta de productos

Declaraciones falsas sobre el país de origen

Problemas sanitarios o de seguridad

Irregularidades en la valuación

Impacto del comercio de falsificaciones en la economía y seguridad de EE.UU.

El organismo advirtió que el comercio de productos falsificados y pirateados representa una amenaza para la economía, la competitividad empresarial y los ingresos de los trabajadores en Estados Unidos.

También indicó que estas prácticas pueden afectar la seguridad nacional y la salud de los consumidores.

La importación de este tipo de mercancía constituye un delito, y los consumidores pueden enfrentar multas incluso si no tenían intención de adquirir productos falsificados.

Cuántos productos falsificados incautó la CBP en 2025 y su valor estimado

Durante el año fiscal 2025, la CBP incautó más de 78 millones de productos falsificados.

Según la estimación oficial, el valor total de esos bienes habría superado los US$7300 millones si hubieran sido auténticos.

El organismo tiene facultades para retener y destruir mercancías que violen derechos de propiedad intelectual CBP

El organismo mantiene además programas de concientización para alertar sobre los riesgos asociados a la compra de productos falsificados y sus posibles consecuencias. Estas iniciativas buscan informar a los consumidores sobre los peligros para la salud, la seguridad y la economía que implican este tipo de mercadería.

Además, la CBP promueve la denuncia de estas actividades a través de canales oficiales, como el programa e-Allegations, que permite enviar información de forma anónima sobre el ingreso ilegal de productos falsificados al país norteamericano.