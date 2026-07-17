¿Aliados o enemigos? La encuesta que revela qué piensan los estadounidenses sobre la Argentina

Más de la mitad de los participantes de una encuesta consideró que la Argentina es un aliado o un país amigable para Estados Unidos. Sin embargo, una gran proporción de la muestra del sondeo aseguró no tener una posición definida sobre el vínculo entre ambas naciones.

Qué opinan los estadounidenses sobre la Argentina, según una encuesta

Según una investigación de The Economist/YouGov, realizada entre el 10 y el 13 de julio entre 1616 adultos estadounidenses, el 15% define al país sudamericano como un aliado de Washington, mientras que el 38% lo considera una nación amigable.

Más de la mitad de los estadounidenses considera que la Argentina es un aliado o un país amigable para Estados Unidos YouGov

En conjunto, el 53% mantiene una percepción favorable. En contraste, el 8% lo describe como poco amigable y apenas el 2% lo identifica como un enemigo de EE.UU. El estudio también reveló que el 36% de los participantes no está seguro de cómo calificar la relación bilateral, una cifra que supera ampliamente a quienes expresan una visión negativa.

La consulta formó parte de un relevamiento más amplio sobre política internacional y percepción de otros países. Los encuestados debían clasificar a distintas naciones como aliadas, amigables, poco amigables o enemigas del país norteamericano, además de contar con la opción de responder que no estaban seguros.

Cómo cambia la imagen de la Argentina según la edad y el origen de los estadounidenses

La percepción favorable es especialmente alta entre los estadounidenses de origen hispano. Dentro de ese grupo, el 24% considera a la Argentina un aliado y el 43% la define como una nación amigable, lo que representa un total del 67% de opiniones positivas.

Entre los afroamericanos, en cambio, predominan las respuestas de dudas. El 44% afirmó no saber cómo describir el vínculo entre ambos países. También se observan diferencias generacionales: entre las personas de 65 años o más, el 45% calificó a la Argentina como un país amigable, el porcentaje más elevado entre todos los grupos etarios relevados.

La percepción favorable sobre la Argentina es especialmente alta entre los estadounidenses de origen hispano Mauro V. Rizzi

Los jóvenes de entre 18 y 29 años fueron quienes mostraron más dudas sobre el tema. En ese segmento, el 45% eligió la opción “no sabe”, el nivel más alto de indecisión registrado en la encuesta.

Qué piensan demócratas y republicanos sobre la Argentina

Las valoraciones favorables aparecen tanto entre votantes demócratas como republicanos. Entre quienes respaldaron a Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024, el 16% considera a la Argentina un aliado y el 41% la describe como amigable.

Entre los votantes de Donald Trump, los porcentajes son similares. El 18% la identifica como un aliado y el 42% como una nación amigable.

Con esos números, los resultados muestran coincidencias entre ambos espacios políticos. El 58% de los republicanos registrados tiene una visión favorable del país sudamericano, mientras que entre los demócratas la cifra alcanza el 54%.

Argentina también gana reconocimiento por el fútbol

De acuerdo con Sports Business Journal, la imagen favorable de la Argentina entre los estadounidenses convive con una creciente visibilidad internacional impulsada por el deporte, especialmente por el fútbol. En los últimos años, el país sudamericano ganó protagonismo global tras la obtención del Mundial de Qatar 2022 y por la figura de Lionel Messi, quien desde 2023 juega en Inter Miami.

La llegada de Messi al Inter Miami y los títulos de la selección argentina ayudaron a la exposición del país en EE.UU. Rebecca Blackwell - AP

La llegada del capitán argentino a la MLS aumentó la exposición del país entre el público estadounidense y contribuyó a acercar a nuevos aficionados al fútbol argentino y a la selección campeona del mundo.