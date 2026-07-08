Trabaja como productor en Today Show y les explicó a los estadounidenses qué significa ser argentino: “Esa es la esencia”

La clasificación a cuartos del Mundial 2026 de la selección argentina ante Egipto dejó un momento que trascendió el resultado deportivo. Una reflexión de un productor de televisión sobre la identidad nacional y la manera en que los argentinos enfrentan la adversidad captó la atención de millones de personas en Estados Unidos y se viralizó por una frase que resumió el sentimiento de muchos hinchas: “Esa es la esencia de ser argentino: sacrificarse y ganar a pesar de las probabilidades”.

Qué dijo Lucas Vázquez sobre la esencia de ser argentino

La definición fue pronunciada por Lucas Vázquez, argentino que trabaja en Today Show, uno de los programas matutinos más vistos de EE.UU. Durante una entrevista televisiva, explicó por qué cada presentación de la Albiceleste genera una movilización emocional que va mucho más allá del fútbol.

Trabaja como productor en Today Show y les explicó a los estadounidenses qué significa ser argentino

La conversación ocurrió pocas horas después de la victoria de Argentina sobre Egipto en un partido que se convirtió en uno de los más comentados de la jornada. El seleccionado nacional logró revertir una desventaja 0-2 en el tramo final del encuentro y avanzó de ronda, un desenlace que amplificó la repercusión de las declaraciones de Vázquez entre hinchas y usuarios de redes sociales.

Al recordar el partido, señaló que las sensaciones cambiaron de forma drástica en cuestión de minutos. “Durante 80 minutos estábamos prácticamente muertos. Y en los últimos 12 minutos todo fue alegría pura”, relató.

Para describir esa capacidad de resistencia, comparó a la selección con Rocky Balboa, el legendario personaje que sigue peleando cuando todos creen que está derrotado. “Argentina es como Rocky en un Mundial. Cuando parece que está acabada, vuelve a levantarse”, afirmó.

Messi, el símbolo que une a millones de argentinos

Durante la charla también destacó el papel de Lionel Messi, a quien definió como una figura capaz de representar los sentimientos de todo un país. Según explicó, el capitán genera admiración porque combina talento, humildad y una competitividad inusual. “Nos mostró que es humano cuando falló aquel penal, pero también que puede hacer cosas extraordinarias cuando lidera una remontada”, comentó.

Vázquez sostuvo que los argentinos valoran especialmente que Messi mantenga la sencillez pese a los títulos y récords acumulados a lo largo de su carrera. “Se emociona porque siempre quiere más. Es un competidor nato”, agregó.

Lucas Vázquez, productor argentino que trabaja en Today Show Instagram @lukesvazquez

La pasión por el fútbol que sorprendió a Estados Unidos

Otro de los momentos más comentados llegó cuando intentó explicar la relación que existe entre los argentinos y el fútbol. “Tenemos una obsesión con este deporte. Es algo completamente loco, pero no podemos evitarlo”, dijo entre risas. Como ejemplo, recordó que una cirugía de una de sus tías fue reprogramada porque coincidía con un partido de Argentina. “Los médicos la postergaron porque jugaba la selección”, contó.

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta Colin Hubbard - AP

También señaló que el respaldo al equipo nacional atraviesa generaciones y se mantiene incluso entre quienes viven lejos del país, algo que, según explicó, pudo comprobar durante años de trabajo en EE.UU. “No se trata solamente de ganar un partido: se trata de representar la identidad y la memoria de cada argentino”, afirmó.