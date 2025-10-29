LA NACION

Alphabet registra ingresos superiores a US$100.000 millones gracias a la IA

Alphabet, la empresa matriz de Google, anunció el miércoles sus primeros ingresos trimestrales de US$100.000 millones, catalizados por el auge del negocio de su motor de búsquedas y un crecimiento de la...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Alphabet registra ingresos superiores a US$100.000 millones gracias a la IA
Alphabet registra ingresos superiores a US$100.000 millones gracias a la IAUladzik Kryhin - Shutterstock

Alphabet, la empresa matriz de Google, anunció el miércoles sus primeros ingresos trimestrales de US$100.000 millones, catalizados por el auge del negocio de su motor de búsquedas y un crecimiento de la informática en la nube impulsada por IA.

Los ingresos del gigante tecnológico aumentaron un 16% interanual hasta los US$102.300 millones en el tercer trimestre, superando las expectativas de los analistas y marcando un hito para la compañía fundada en 1998.

Las ganancias alcanzaron los US$35.000 millones, un 44% más que el año anterior, según un comunicado publicado el miércoles. Las ganancias por acción, el indicador preferido por los inversores, llegaron a los US$2,87, superando ampliamente las expectativas del mercado, que se situaban en US$2,26, según el consenso de FactSet.

arp/des/db/mr

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Qué pasará el 29 de octubre con el cometa 3I/Atlas: objeto que la NASA sigue de cerca
    1

    Qué pasará el 29 de octubre con el cometa 3I/Atlas: el objeto que la NASA sigue de cerca en EE.UU.

  2. Guía para entender por qué el gobierno de Trump puede suspender las licencias comerciales a no ciudadanos
    2

    Guía para entender por qué el gobierno podría suspender las licencias comerciales a migrantes en California

  3. Buenas noticias en Florida: Ron DeSantis anunció reembolsos en sus seguros
    3

    Buenas noticias en Florida: Ron DeSantis anunció reembolsos en seguros de automóviles

  4. Para evitar al ICE en Texas: los documentos que todo migrante debe tener a mano si viaja por carretera
    4

    Para evitar al ICE en Texas: los documentos que todo migrante debe tener a mano si viaja por carretera

Cargando banners ...