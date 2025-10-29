Alphabet registra ingresos superiores a US$100.000 millones gracias a la IA
Alphabet, la empresa matriz de Google, anunció el miércoles sus primeros ingresos trimestrales de US$100.000 millones, catalizados por el auge del negocio de su motor de búsquedas y un crecimiento de la...
Alphabet, la empresa matriz de Google, anunció el miércoles sus primeros ingresos trimestrales de US$100.000 millones, catalizados por el auge del negocio de su motor de búsquedas y un crecimiento de la informática en la nube impulsada por IA.
Los ingresos del gigante tecnológico aumentaron un 16% interanual hasta los US$102.300 millones en el tercer trimestre, superando las expectativas de los analistas y marcando un hito para la compañía fundada en 1998.
Las ganancias alcanzaron los US$35.000 millones, un 44% más que el año anterior, según un comunicado publicado el miércoles. Las ganancias por acción, el indicador preferido por los inversores, llegaron a los US$2,87, superando ampliamente las expectativas del mercado, que se situaban en US$2,26, según el consenso de FactSet.
