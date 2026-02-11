Google vende un bono a 100 años para financiar su expansión en IA

Alphabet, la compañía madre de Google, vendió el martes un inusual bono a 100 años, según una nota interna del banco coordinador de la operación, como parte de una emisión global de bonos por valor de 31.510 millones de dólares, en un momento en que el gasto impulsado por la inteligencia artificial está provocando un aumento de la deuda entre los gigantes tecnológicos estadounidenses.

Se trata de la primera venta de un bono centenario en la industria tecnológica desde una emisión de Motorola que se remonta a 1997, según datos de LSEG.

“Estamos viviendo un periodo extraordinario con los cambios tecnológicos”, dijo Jason Granet, director de inversiones de BNY.

“Hoy se produce una emisión de deuda a 100 años por parte de Google (filial de la cotizada Alphabet)... Es representativo e indicativo de la enorme inversión que se está realizando en los mercados y en tecnología.”

La empresa vendió bonos en libras esterlinas por valor de millones de libras (7530 millones de dólares) en una operación dividida en cinco partes, según el pliego de condiciones definitivo al que ha tenido acceso Reuters. El tramo a 100 años captó 1000 millones de libras y tiene un tipo de interés del 6,125%.

El bono centenario de Google tuvo una demanda casi diez veces superior a los 1000 millones de libras que se buscaban, según datos de IFR. Tiene un rendimiento del 6,05%.

La matriz de Google también captó 3055 millones de francos suizos (3980 millones de dólares) mediante una venta de bonos en cinco tramos con vencimientos de entre tres y 25 años, según un documento de otro banco colocador.

Los bancos se negaron a dar sus nombres, ya que no están autorizados a hablar públicamente.

Existe una sólida demanda de bonos a ultra largo plazo, especialmente por parte de aseguradoras de vida, fondos de pensiones y fondos patrimoniales (endowments) con obligaciones a largo plazo, dada la relativa escasez de emisión de bonos corporativos en el tramo largo, señaló Nicholas Elfner, codirector de investigación en Breckinridge Capital Advisors.

Además del vencimiento extendido, los nuevos bonos de Google también son únicos entre los recientes acuerdos tecnológicos por la falta de cláusulas de protección (covenants) para los inversores, según analistas de Covenant Review.

Los bonos tecnológicos suelen incluir cláusulas, como el ratio de cobertura de intereses, que garantizan que la empresa sea capaz de cumplir con su deuda mediante sus ingresos operativos.

“Los bonos de Alphabet no tienen cláusulas restrictivas significativas”, escribieron los analistas en una nota el lunes. “Aunque se trata de un emisor de bajo riesgo, esto representa un mal precedente para el mercado, ya que otros ‘gigantes tecnológicos’ sí tienen cláusulas”.

Los analistas también destacaron que los bonos no están garantizados por subsidiarias y carecen de protección contra una futura subordinación frente a otra deuda de Alphabet. Alphabet no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

Una inusual venta de bonos a 100 años

La venta de un bono a un siglo es una rareza. Las ventas de este tipo de bonos crecieron durante el periodo de tipos de interés ultra bajos que siguió a la crisis financiera mundial de 2008. Sin embargo, disminuyeron después de 2022, cuando los bancos centrales subieron los tipos drásticamente tras la pandemia de COVID-19.

Las acciones de Alphabet cayeron un 1,78% al cierre del martes.

La matriz de Google también vendió bonos por valor de 20.000 millones de dólares en una oferta de siete tramos el lunes, con vencimientos cada pocos años, comenzando en 2029 y llegando hasta 2066.

El giro de las grandes tecnológicas hacia el mercado de bonos ha despertado la preocupación de los inversores, ya que los beneficios no han seguido el ritmo del enorme gasto en IA de los gigantes tecnológicos estadounidenses, mientras que las empresas que adoptan la tecnología han visto, hasta ahora, ganancias limitadas en productividad.

Reuters