Sheinbaum y el consulado mexicano exigen respuestas por muerte de inmigrantes en manos del ICE

El Gobierno de México ha puesto en marcha una ofensiva diplomática y legal tras confirmarse la muerte de un tercer ciudadano mexicano bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el centro de detención de Adelanto, California. El deceso, ocurrido el pasado 25 de marzo, ha activado una respuesta contundente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que ha comenzado a implementar estrategias judiciales para visibilizar las precarias condiciones que, según denuncian, enfrentan los connacionales en las instalaciones migratorias estadounidenses.

Sheinbaum reclama por muerte de inmigrantes en manos del ICE

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática en su postura, asegurando que el Estado agotará todas las vías legales y diplomáticas disponibles para proteger la dignidad de los mexicanos en el extranjero.

Como respuesta inmediata, la Cancillería mexicana, bajo la dirección de Vanessa Calva Ruiz, ha organizado una conferencia de prensa en el Consulado General de México en Los Ángeles para exponer la gravedad de la situación.

La SRE ha calificado el contexto actual como una acumulación de “graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica”, citando carencias que incluyen desde falta de acceso a aire libre y nutrición adecuada hasta situaciones de aislamiento punitivo e insalubridad extrema dentro del recinto de Adelanto.

El despliegue diplomático incluye una serie de gestiones directas con los distintos niveles de gobierno en Estados Unidos.

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, mantuvo un diálogo formal con el embajador estadounidense, Ronald D. Johnson, para trasladar la preocupación oficial de México.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa en el palacio nacional en Ciudad de México Ginnette Riquelme - AP

Asimismo, las autoridades mexicanas están estableciendo contactos estratégicos con el Fiscal General de California, Rob Bonta, quien ya ha presentado su respaldo a las demandas contra el centro mediante la figura de amicus curiae. La estrategia busca, además, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convoque a una audiencia temática sobre las muertes bajo custodia del ICE.

En paralelo a la actividad diplomática, el consulado ha iniciado un acompañamiento cercano con los familiares de las víctimas y con organizaciones de derechos humanos que monitorean la situación migratoria. La embajada de México también ha comenzado el envío de comunicaciones formales a legisladores federales en Estados Unidos para denunciar la insuficiencia de los servicios médicos en el centro de detención.

Varios migrantes son deportados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el puente internacional McAllen–Hidalgo–Reynosa en McAllen, Texas, el viernes 13 de marzo de 2026. Docenas de migrantes de países como Cuba, Venezuela, Haití, China, Guatemala y El Salvador fueron entregados a autoridades mexicanas. (AP Foto/Felix Marquez) Felix Marquez - AP

El caso de José Ramos, un hombre de 52 años cuya muerte desató una oleada de críticas, ha sido central en la narrativa de las organizaciones civiles; testigos presenciales señalaron haber observado demoras fatales en la atención médica luego de que Ramos presentara síntomas de asfixia y sobrecalentamiento antes de fallecer.

Ante este escenario, la Cancillería ha reiterado su llamado a las autoridades estadounidenses para que se ordene una revisión integral y urgente del centro de Adelanto.

La SRE espera que las investigaciones independientes logren esclarecer las responsabilidades institucionales por estas deficiencias sistémicas que han resultado en múltiples pérdidas de vidas humanas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.