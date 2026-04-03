Qué dice la ley HB 2067 firmada por Greg Abbott que protege a los dueños de autos en Texas

La ley HB 2067, firmada por Greg Abbott, modificó el Código de Seguros de Texas sobre cómo deben actuar las compañías ante rechazos, cancelaciones o no renovaciones de pólizas. La norma obliga a informar por escrito los motivos de cada decisión y suma un sistema de reportes públicos por código postal.

Ley HB 2067 en Texas: obligaciones para las aseguradoras

Hasta ahora, en determinados casos, el consumidor debía solicitar formalmente las razones de una negativa o de una baja de cobertura. Con la HB 2067, esa carga pasa a las aseguradoras.

La legislación elimina la necesidad de que el cliente solicite la información y obliga a las empresas a proporcionar una justificación por escrito de forma automática Freepik

La ley también habilita que esa notificación se realice por medios electrónicos. Esto significa que las aseguradoras podrán remitir la información por canales digitales válidos, siempre dentro de los parámetros permitidos por la normativa estatal.

Para los dueños de autos, el cambio tiene un efecto directo: si una empresa decide no emitir una póliza, terminarla antes de tiempo o no renovarla al vencimiento, el conductor deberá recibir una razón documentada.

La ley también permite el envío electrónico de estas notificaciones y define protocolos específicos para los agentes de seguros comerciales Freepik

Transparencia por código postal: cómo funcionará el nuevo sistema

La normativa también incorpora una obligación de reporte ante el estado. Las aseguradoras deberán presentar informes trimestrales al Departamento de Seguros de Texas (TDI, por sus siglas en inglés) con un resumen de los motivos de rechazo, cancelación y no renovación.

Esos reportes deberán organizarse por código postal. En la práctica, esto permitirá detectar si en determinadas zonas hay patrones más frecuentes de denegación de cobertura o de interrupción de pólizas.

Luego, el Departamento de Seguros deberá publicar esa información en su sitio web. El objetivo es que el público pueda conocer tendencias del mercado asegurador según el área donde vive.

Las compañías deben entregar informes trimestrales al estado con detalles de las acciones por código postal Freepik

A quién protege la norma y qué seguros quedan fuera

La ley fue pensada para pólizas reguladas bajo capítulos específicos del Código de Seguros de Texas. Dentro de ese marco, los seguros de automóviles personales aparecen entre los principales alcanzados por el cambio.

También se extiende a otras coberturas vinculadas a propiedad, responsabilidad civil y ciertos seguros comerciales. Quedan fuera de este nuevo esquema de notificación y reporte:

Seguros de vida y anualidades : estas líneas suelen estar reguladas bajo otros títulos del Código de Seguros (como el Título 7) que no fueron incluidos en la HB 2067.

: estas líneas suelen estar reguladas bajo otros títulos del Código de Seguros (como el Título 7) que no fueron incluidos en la HB 2067. Seguros de salud y accidentes: al igual que los de vida, se rigen por marcos legales distintos (como los Títulos 8 y 9).

Qué pueden hacer los conductores si reciben una cancelación o rechazo

Para los usuarios, el primer paso será revisar con atención la explicación escrita enviada por la aseguradora. Ese documento pasará a ser la base para entender si la decisión estuvo vinculada al historial de manejo, información de la solicitud, cambios en la política comercial o cualquier otro criterio aplicado por la empresa.

También será importante conservar correos, cartas o notificaciones electrónicas, ya que la ley reconoce esos medios como parte válida de la comunicación.