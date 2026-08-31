Álvaro Morales, comentarista mexicano, y su insólito descargo contra Messi después de su retiro de Argentina: “Quedó a deber”

El futbolista argentino Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto su retiro oficial de la Selección Argentina, luego de su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que finalizó como subcampeón. Ante la confirmación de la noticia, el comentarista mexicano Álvaro Morales criticó la decisión en un descargo en redes sociales y aseguró: “Quedó a deber”.

El insólito descargo del comentarista mexicano Álvaro Morales contra Messi tras su retiro

La confirmación del retiro de Messi llegó durante la mañana de este lunes a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

El futbolista explicó que había escrito el mensaje el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial, y señaló que, tras la muerte de su padre, estaba “más convencido que antes” de cerrar su etapa con la Selección Argentina.

El descargo del comentarista Alvaro Morales tras el retiro de Messi: "Quedó a deber"

“Se retira Messi de la Selección Argentina. Quedó a deber”, escribió en X en primer lugar. En esa línea, agregó luego: “Pudo dar más y mejores resultados, tanto en Mundiales como en la multiplicación de las Copas América”.

En un video publicado posteriormente, el comentarista definió a Messi como “el cuarto mejor futbolista en la historia”, y sostuvo que “anuncia su retiro por segunda vez, porque ya había renunciado en una ocasión, cuando las cosas no le eran favorables”, en alusión a la decisión que tomó el astro en 2016, luego de perder por segunda vez la final de la Copa América frente a Chile.

Se retira Messi de la Selección Argentina.



Quedó a deber.



Pudo dar más y mejores resultados, tanto en Mundiales como en la multiplicación de las Copas América. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) August 31, 2026

En esa línea, profundizó su crítica y aseguró que Messi “queda en deuda” con la Selección Argentina. “Pudo y debió dar más. Tuvo la posibilidad de ganar un Mundial antes del de Catar, donde se le marcaron cinco penales que no debieron marcársele”, añadió.

Para concluir, realizó una comparación con el portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, quien juega en el Al-Nassr F. C. de la Liga Profesional Saudí.

“Seguramente muy pronto, cuando se le acabe su contrato con Inter de Miami, se retirará. Y Cristiano Ronaldo, el mejor jugador de la historia, seguirá jugando”, sentenció.

El mensaje de Messi en redes anunciando su retiro de la Selección Argentina Instagram (@leomessi)

Los títulos de Lionel Messi en Argentina y su participación en torneos internacionales

En su extensa trayectoria en la albiceleste, Messi fue criticado en reiteradas ocasiones por no conseguir títulos profesionales, aunque su primera coronación sucedió en el Mundial Sub-20 de 2005 y, tres años después, en el 2008, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing, en China.

A pesar de estas consagraciones, el futbolista argentino tuvo un arduo camino para volver a levantar un trofeo con el seleccionado. Después de perder en cuartos de final en el Mundial 2010 y quedar eliminado como local en la Copa América de 2011 en la misma instancia, llegó a la final del Mundial 2014 frente a Alemania, pero perdió en la prórroga por 1 a 0.

Tras las dos derrotas con Chile, en las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América, el fracaso de la participación del seleccionado en Rusia 2018 fue el puntapié para un recorrido glorioso.

En 2019, el plantel mostró una imagen distinta en el torneo internacional celebrado en Brasil, pese a perder en semifinales. Dos años más tarde, llegó la recompensa para aquel seleccionado con la obtención de la Copa América 2021, con Messi como capitán, goleador y principal figura.

Desde allí, comenzó el camino de triunfos para la albiceleste. Con Lionel Scaloni como director técnico, Messi ganó la Finalíssima de 2022, la Copa del Mundo de Catar 2022 y la Copa América de 2024, con lo que cerró un ciclo de triunfos inolvidables.

En la Selección Argentina, Messi ganó la Copa América 2021, la Finalíssima de 2022, la Copa del Mundo de Catar 2022 y la Copa América de 2024, además de los Juegos Olímpicos de 2008 Instagram @leomessi

La reacción del mundo del fútbol al retiro de Lionel Messi

Al margen de los comentarios de Morales, el mundo del fútbol reaccionó con tristeza al retiro de Messi de la Selección Argentina. En España, país en donde el delantero vivió más de 20 años mientras jugaba en el Barcelona, el diario El País tituló con uno de los textuales del mensaje: “Duele en el alma”.

A través de su cuenta en Instagram, Cristian “Cuti” Romero escribió: “Te quiero, te admiro y voy a estar siempre agradecido por lo que dejaste en mí y por nuestro país”. Por la misma vía, Leandro Paredes expresó su agradecimiento y completó: “Sos y serás siempre el más grande de todos”.

Otros jugadores de la selección, como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Angel Di María y Lautaro Martínez, también compartieron mensajes de agradecimiento, así como varios clubes de Primera División, como Boca Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata, Newell’s Old Boys y Rosario Central, dejaron sus dedicatorias para el astro.