El fin de una era: el estadio de Florida que vio a Messi alzar su último título con la selección de Argentina

El Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida, fue un escenario histórico para el fútbol de América y del mundo entero. En este recinto deportivo, Lionel Messi, que recientemente anunció su retiro de la selección argentina, alzó su último trofeo con la camiseta albiceleste.

Copa América 2024: cómo fue la final Argentina-Colombia y la lesión de Lionel Messi

La final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia, con sede en el Hard Rock Stadium de Miami, terminó con una victoria de la albiceleste por 1-0.

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina tras la derrota en la final del Mundial 2026 con España Rebecca Blackwell - AP

En aquella final, fue el delantero Lautaro Martínez quien anotó el único gol del partido en el minuto 112 de la prórroga y aseguró el título número 16 del certamen para su país.

De acuerdo con un reporte de la FIFA, a nivel personal, para Messi, este encuentro implicó una extrema exigencia física y de frustración en la cancha. El capitán argentino sufrió una lesión ligamentaria en el tobillo derecho y abandonó el campo de juego a los 66 minutos.

Por este motivo, como pocas veces, el delantero derramó lágrimas de impotencia en el banco de suplentes tras su salida obligatoria por lesión. Sin embargo, sus compañeros lograron asegurar lo que sería su última alegría en el torneo continental.

Messi desconsolado en el banco de suplentes por la final de la Copa América 2024, después de haber sido reemplazado por una lesión en su tobillo Aníbal Greco

Hard Rock Stadium de Florida: los grandes partidos de Messi, el Mundial y el fútbol internacional

El Hard Rock Stadium consolidó su prestigio como sede de los eventos más importantes del planeta. Con capacidad aproximada de 65.000 espectadores, albergó duelos de gran trascendencia más allá de la histórica final de la Copa América 2024.

Según los registros de la FIFA, también recibió cruces relevantes del fútbol europeo. En julio de 2017, Barcelona derrotó 3-2 al Real Madrid en el primer clásico disputado fuera de España.

Un año después, Manchester City superó 3-2 al Bayern Múnich en un duelo de pretemporada. Además, recibió el partido inaugural del Mundial de Clubes de 2025.

Miami Hard Rock Stadium

No obstante, también fue sede del Mundial 2026, donde recibió a la Argentina en el cruce de dieciseisavos de final contra Cabo Verde. Por último, fue el escenario del encuentro por el tercer y cuarto puesto entre Francia e Inglaterra.

Retiro de Lionel Messi: qué dijo sobre Argentina, el Mundial 2026 y la muerte de su padre

El astro argentino comunicó su retiro definitivo de la selección argentina a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. El futbolista redactó una emotiva carta para todos sus seguidores a fin de explicar los motivos de su decisión.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, comienza el mensaje. El atacante del Inter Miami aseguró que entregó su máximo esfuerzo por la camiseta albiceleste durante sus 20 años de trayectoria.

“Queda poco y se van cerrando etapas, y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, expresó el Diez.

El posteo completo de Lionel Messi (Fuente: Instagram/@leomessi)

Según contó, escribió estas palabras dos días después de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, que fue su último partido oficial con la camiseta albiceleste.

En ese sentido, la leyenda del fútbol mundial aseguró que, luego del fallecimiento de su padre, está “más convencido que antes” de tomar esta decisión.