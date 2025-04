Anuncio de Donald Trump del 2 de abril: qué se puede esperar de los aranceles en el “Día de la liberación”

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump dice que el miércoles será el “Día de la Liberación” , un momento en el que planea implementar un conjunto de aranceles que, según promete, liberarán a los estadounidenses de los productos extranjeros. Los asesores de la Casa Blanca elaboraron una propuesta para imponer tarifas de alrededor del 20% a la mayoría de las importaciones a Estados Unidos, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Los detalles de la próxima ronda de impuestos a las importaciones de Trump aún son imprecisos, pero es probable que el plan tenga un impacto devastador en el mercado bursátil y la economía mundial.

La mayoría de los análisis económicos indican que las familias estadounidenses promedio tendrían que absorber el costo de sus aranceles en forma de precios más altos y menores ingresos. La economía caería casi de inmediato en una recesión que duraría más de un año, elevando la tasa de desempleo por encima del 7 %, según Mark Zandi, economista jefe de Moody’s, quien describió los resultados como el peor escenario posible.

Una persona familiarizada con la administración dijo que la Casa Blanca cree que, combinado con aranceles adicionales a sectores como las importaciones de autos y productos farmacéuticos, generaría más de 6000 millones de dólares en nuevos ingresos federales y equivaldría al mayor aumento de impuestos en décadas. Algunos funcionarios están discutiendo el uso de estos ingresos para financiar una devolución de impuestos o el pago de dividendos a la mayoría de los estadounidenses, pero la planificación en torno a tal medida es muy preliminar, dijeron las fuentes a The Washington Post.

También insinuó que será flexible, por lo que es posible que los aranceles sean de corta duración si Trump siente que puede llegar a un acuerdo después de imponerlos. “Estoy abierto a ello”, dijo Trump a los periodistas. “Seguro recibiremos algo a cambio”.

Esto es lo que hay que saber sobre las sanciones comerciales inminentes:

¿Qué planea hacer?

“El presidente anunciará un plan arancelario que revertirá las prácticas comerciales desleales que han perjudicado a este país durante décadas. Lo hace por el bien del trabajador estadounidense”, declaró el lunes a la prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Los impuestos a las importaciones, incluyendo aranceles “recíprocos” igualarían las tasas cobradas por otros países y justificarían otros subsidios. Trump ya hizo mención de imponer impuestos a la Unión Europea, Corea del Sur, Brasil y la India, entre otros países.

“Este es el comienzo del Día de la Liberación en Estados Unidos”, dijo Trump. “Vamos a cobrar a los países por hacer negocios en nuestro país y por sacarnos nuestros empleos, nuestra riqueza, y muchas cosas que nos vienen sacando a lo largo de los años. Nos sacaron muchísimo, amigos y enemigos. Y, francamente, los amigos a menudo fueron mucho peores que los enemigos”.

En una entrevista el sábado con NBC News, Trump dijo que no le molestaba que los aranceles hicieran subir los precios de los vehículos porque los autos con más contenido estadounidense podrían tener precios más competitivos. “Espero que suban los precios, porque si lo hacen, la gente comprará coches estadounidenses”, dijo Trump. “Me da igual, porque si suben los precios de los coches extranjeros, comprarán coches estadounidenses”.

El presidente republicano planea gravar las importaciones de medicamentos, cobre y madera. Impuso un arancel del 25% a cualquier país que importe petróleo de Venezuela, a pesar de que Estados Unidos también lo hace. Las importaciones de China están sujetas a un impuesto adicional del 20% debido a su papel en la producción de fentanilo. Trump sancionó aranceles separados a los productos de Canadá y México con el objetivo declarado de frenar el narcotráfico y la inmigración ilegal. Trump también amplió sus aranceles de 2018 al 25% sobre el acero y el aluminio para todas las importaciones.

Trump siempre puede cambiar de opinión, pero el presidente presionó por el arancel universal en los últimos días y lo ve como más simple que la medida específica para cada país.

Algunos asesores sugieren que los aranceles son herramientas para la negociación en materia de comercio y seguridad fronteriza; otros afirman que los ingresos ayudarán a reducir el déficit presupuestario federal. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirma que obligarán a otras naciones a mostrar respeto a Trump.

¿Qué impacto podrían tener estos aranceles en la economía de EE.UU.?

Nada bueno, según la mayoría de los economistas. Estos afirman que los aranceles se trasladarían a los consumidores en forma de precios más altos para automóviles, comestibles, viviendas y otros bienes. Las ganancias corporativas podrían ser menores y el crecimiento más lento. Trump sostiene que más empresas abrirían fábricas para evitar los impuestos, aunque ese proceso podría tardar tres años o más.

El economista Art Laffer estima que los aranceles a los automóviles, de implementarse en su totalidad, podrían aumentar el costo por vehículo en 4711 dólares, aunque afirmó que considera a Trump un negociador astuto y perspicaz. El banco de inversión Goldman Sachs estima que la economía crecerá este trimestre a una tasa anual de tan solo el 0,6%, frente al 2,4% de finales del año pasado.

El alcalde de Columbus, Ohio, Andrew Ginther, dijo el viernes que los aranceles podrían aumentar el costo medio de una vivienda en 21.000 dólares, lo que haría que la asequibilidad fuera un obstáculo mayor porque los materiales de construcción costarían más.

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, declaró a “Fox News Sunday” que los aranceles a los automóviles recaudarían 100.000 millones de dólares anuales y que los demás aranceles generarían unos 600.000 millones de dólares anuales. Como porcentaje de la economía, este sería el mayor aumento de impuestos desde la Segunda Guerra Mundial, según Jessica Riedl, investigadora principal del Manhattan Institute, un centro de estudios conservador.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugirió que los aranceles serían un ajuste único de precios, y no el inicio de una espiral inflacionaria. Sin embargo, la conclusión de Bessent se basa en que los aranceles sean breves o moderados, en lugar de provocar que otros países tomen represalias con sus propios aranceles o se filtren a otros sectores de la economía.

“Existe la posibilidad de que los aranceles sobre los bienes comiencen a filtrarse en los precios de los servicios”, dijo Samuel Rines, estratega de WisdomTree, gestora global de fondos cotizados en bolsa. “Las autopartes se encarecen, luego las reparaciones se encarecen y, finalmente, los seguros de auto sienten la presión. Si bien los bienes son el foco, los aranceles podrían tener un efecto a largo plazo en la inflación”.

¿Cuál será la respuesta a nivel global?

La mayoría de los líderes extranjeros consideran que los aranceles son destructivos para la economía global, aunque están dispuestos a imponer sus propias contramedidas.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que la medida rompe la alianza con Estados Unidos y anunció represalias. Emmanuel Macron calificó la decisión como “incoherente”, advirtiendo que generará inflación y pérdida de empleos, aunque aseguró que Francia buscará desmantelar los aranceles.

En México, Claudia Sheinbaum evitó responder con represalias directas, pero subrayó la importancia de defender los empleos nacionales. Por su parte, China sostuvo que la medida afectará el comercio global sin resolver los problemas económicos señalados por Washington.

¿Por qué Trump lo bautizó el “Día de la Liberación”?

En un mitin el año pasado en Nevada, dijo que el día de las elecciones presidenciales, el 5 de noviembre, sería el “Día de la Liberación en Estados Unidos”. Posteriormente, le dio a su toma de posesión el mismo nombre, declarando en su discurso: “Para los ciudadanos estadounidenses, el 20 de enero de 2025 es el Día de la Liberación”.

Su reiterada designación del término es una señal de la importancia que Trump otorga a los aranceles, una obsesión suya desde la década de 1980. Decenas de otros países reconocen su propia forma de días de la liberación para reconocer eventos como la superación de la Alemania nazi o el fin de un régimen político anterior considerado opresivo.

Trump ve sus aranceles como una redención nacional, pero la caída de la confianza del consumidor y del mercado de valores indican que gran parte del público cree que la economía estadounidense pagará el precio de sus ambiciones.

“No veo nada positivo en el Día de la Liberación”, dijo Phillip Braun, profesor de finanzas de la Escuela de Administración Kellogg de la Universidad Northwestern. “Va a perjudicar la economía estadounidense, otros países van a tomar represalias”, agregó.

