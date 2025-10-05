Arizona: cómo es la mansión de $15 millones que tiene una piscina de olas privada

Es común que las mansiones tengan una o varias piscinas, pero resulta extraordinario que alguien posea una con olas artificiales en su propio patio. Más aún si está diseñada para surfear en medio del desierto de Arizona. Un rancho en el Estado del Gran Cañón está a la venta, ofreciendo a sus futuros dueños la posibilidad de disfrutar de la playa sin salir de casa.

Así es el rancho de US$15 millones con piscina de olas

En septiembre de 2025, una propiedad inusual entró al mercado de bienes raíces en Arizona. The Wave Source, una empresa dedicada a la creación de piscinas de olas, puso a la venta en su página oficial un rancho de 40 acres (16 hectáreas) cuyo principal atractivo es la piscina de olas artificiales que está instalada en el patio.

El inmueble tiene un costo de US$14.999.999 y la piscina para surfear no es el único atractivo de este lugar.

The Wave Source detalló que la vivienda cuenta con tres dormitorios, tres baños, garaje con espacio para dos autos y un garaje adicional.

Al tratarse de un rancho, esta propiedad en Arizona tiene un granero para caballos, tres cobertizos de almacenamiento, perreras y un gallinero. También cuenta con una casa independiente con su propio baño y regadera.

El terreno de esta propiedad cuenta con dos parcelas de tierra que fueron combinadas en una sola. Ahora, ese espacio es suficiente para construir hasta tres casas adicionales.

Qué otras amenidades tiene el rancho para surfear en Arizona

El listado de The Wave Source detalló que la mansión de US$15 millones cuenta con otras particularidades como:

El interior de la casa es de concepto abierto (The Wave Source/ARMLS)

Calefacción y aire acondicionado.

Pozo de agua.

Cuarto de lavado.

Electrodomésticos de alta gama .

. Pisos de madera.

Chimenea .

. Sala de estar y cocina de concepto abierto .

. Espacios amplios para almacenaje y despensa.

Una conexión completa para una plataforma de RV (una casa rodante) y dos conexiones de energía para RV.

Aunque el sitio no proporcionó la dirección exacta del rancho, sí mencionó que se encuentra a 25 millas (40 kilómetros) de tiendas y restaurantes como In N Out, Trader Joe’s, Costco y Sprouts Farmers Market.

Al adquirir el inmueble, la compañía ofrece un año de mantenimiento para la piscina de olas, así como soporte técnico 24/7 para el software que utiliza.

La piscina de olas pasó de ser un secreto a una sensación viral

Ben Gravy es un surfista que cuenta con 213 mil suscriptores en su canal de YouTube. En un video publicado el 21 de septiembre de 2025, Gravy contó que había recibido un mensaje peculiar: un usuario de Instagram lo invitaba a conocer el prototipo de una piscina de olas que construyó en su patio trasero.

Vista aérea del rancho y la piscina de olas (The Wave Source)

Ben Gravy aceptó visitar el rancho y el creador de la piscina le pidió que firmara un acuerdo de confidencialidad. Por eso, el surfista se vio obligado a mantener en secreto la existencia de este lugar durante meses.

En su vlog y reseña, Gravy aseguró que la tecnología de esa piscina es algo nunca antes visto y que jamás había escuchado de alguien que tuviera una para uso personal.

Uno de los ingenieros le explicó al surfista que la piscina fue fabricada por The Wave Source, cuyo objetivo es diseñar de piscinas de olas que sean más eficientes en términos energéticos y más accesibles, como mencionó su sitio web.

Ben Gravy se sorprendió con el tamaño de las olas que produce el sistema y comprobó que, en efecto, sí se puede surfear. En cuestión de días, su video de YouTube consiguió más de 450 mil vistas.