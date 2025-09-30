El sueño americano de una joven cubana que migró y se graduó en Harvard: la “Einstein latina” que deslumbra en EE.UU.

Sabrina González Pasterski, física teórica de 32 años, es reconocida como una de las científicas hispanas más destacadas en el ámbito académico de Estados Unidos. Su historia combina una herencia migrante, un desarrollo precoz en el aprendizaje y una trayectoria universitaria que incluye instituciones como la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y el Instituto Perimeter en Canadá.

Quién es Sabrina González Pasterski, la “Einstein latina” formada en Harvard

Nacida en Chicago en 1993, Sabrina González Pasterski es hija de María González, una cubana que emigró a Estados Unidos a sus cinco años, y de Mark Pasterski, un abogado y exfiscal. En una entrevista con Univision, su familia contó que comenzó a hablar antes de cumplir el primer año de vida. “A los ocho meses ya te pedía un biberón con agua o con leche”, contó su papá.

Su fascinación por la aviación apareció cuando tenía nueve años. Inspirada por la saga de Harry Potter, expresó su deseo de viajar por el aire. “Cuando era niña yo quería una escoba voladora y a mi abuelo se le ocurrió regalarme una avioneta Cessna”, relató.

Entre sus 12 y 14 años, reconstruyó esa avioneta y aprendió los fundamentos de mecánica y vuelo. En 2009, con apenas 16 años, obtuvo su licencia de piloto y realizó su primer vuelo en solitario. “Cada niño tiene un destino y es muy importante dejarlos hacer lo que quieran”, enfatizó su madre.

La trayectoria académica de Sabrina González Pasterski

Durante la secundaria, Sabrina González Pasterski asistió a la Academia de Matemática y Ciencias de Illinois (IMSA, por sus siglas en inglés), donde tuvo como mentor a Leon Max Lederman, ganador del premio Nobel de Física en 1988. Esa etapa consolidó su orientación hacia las matemáticas y la física, lo que le abrió puertas a estudios superiores de alto nivel.

Fue admitida en el MIT, donde completó sus estudios con el promedio más alto de su promoción. Se convirtió en la primera mujer en graduarse en física con el máximo puntaje acumulado en la historia de la institución. Posteriormente, cursó su doctorado en Harvard, bajo la dirección del físico Andrew Strominger.

En 2019, obtuvo su título de doctora en física teórica. Su tesis fue publicada por la Universidad de Harvard bajo el título de “Implicaciones de las superrotaciones”. Esa etapa marcó su entrada definitiva a la comunidad científica internacional. “Me gusta aprender, me gusta hacer cosas para las que tengo habilidad”, subrayó.

Entre los 12 y 14 años, arregló una avioneta que le había regalado su abuelo y a los 16 años voló por primera vez ella sola Captura de pantalla Univision

Investigaciones y contribuciones científicas de la “Einstein latina”

Sabrina González Pasterski se especializó en física de altas energías y exploró temas vinculados a la gravedad cuántica, los agujeros negros y la estructura del espacio-tiempo. Uno de sus aportes más citados es el denominado “Spin Memory Effect” (efecto de memoria de espín), desarrollado en colaboración con otros investigadores en 2015.

Ese descubrimiento abrió nuevas perspectivas para la detección y análisis de ondas gravitacionales. Además, contribuyó al desarrollo del triángulo Pasterski-Strominger-Zhiboedov (PSZ), un marco teórico que busca conectar fenómenos de electromagnetismo cuántico.

Su trabajo fue mencionado en artículos de Stephen Hawking, en particular sobre la hipótesis del “Soft Hair” en agujeros negros. Ese reconocimiento consolidó su posición como una de las investigadoras emergentes en física teórica.

La "Einstein latina" actualmente se desempeña como mentora de matemáticas y física en la Universidad de Toronto Captura de pantalla Univision

Apodada la “Einstein latina”, dedicó su carrera al estudio de los fundamentos del universo y se convirtió en un referente de la investigación en campos cuánticos. “Yo quisiera darle una vuelta a esta historia de la que estoy tan agradecida para convertirla en un impacto positivo en mi campo de trabajo”, finalizó.

A lo largo de su carrera, Sabrina ha colaborado con instituciones como Boeing, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en inglés).

Desde 2022, ejerce como profesora e investigadora en el Instituto Perimeter en Canada, donde lidera proyectos en teoría cuántica de campos. Es además fundadora de la Iniciativa de Holografía Celestial, un programa que busca describir el universo mediante modelos holográficos. También se encuentra como investigadora y mentora de matemáticas y física en la Universidad de Toronto.