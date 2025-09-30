Qué países exigen una visa si se viaja con el pasaporte estadounidense

Los titulares de un pasaporte estadounidense deben tramitar una visa para viajar a 47 países en el mundo, mientras que aquellos que no la requieren conforman 182 regiones. A la hora de planificar unas vacaciones, es importante revisar las regulaciones exigidas por cada nación.

Cuáles son los países que solicitan visa para el ingreso con pasaporte americano

Debido a las actualizaciones constantes, es recomendable revisar las restricciones y permisos de cada destino, dado que las regulaciones pueden variar en función de la duración de la estadía y los motivos del viaje. En total, 47 países exigen tramitar una visa a los titulares de un pasaporte americano.

Los viajeros con pasaporte americano deben solicitar los permisos a las embajadas y consulados Freepik

Algunas regiones que conforman ese listado, según detalló Visa Index, son:

Brasil

Camerún

Corea del Norte

Vietnam

Afganistán

China

Cuba

Rusia

República del Congo

Sudán

Venezuela

Yemen

En 27 de los países que requieren el permiso adicional al pasaporte estadounidense para su ingreso, los viajeros tienen que solicitar el visado electrónico (eVisa) de forma online y, por norma general, lo tendrán disponible en el correo electrónico. En tanto, en función del destino, los períodos de emisión, validez y las tarifas pueden variar.

Por otra parte, en las 20 regiones restantes, los pasajeros deben realizar la petición de forma online o tradicional en la embajada o el consulado del país elegido desde Estados Unidos. Algunos de los documentos requeridos para este trámite son el pasaporte americano, fotografías y una prueba de ingresos.

Los ciudadanos estadounidenses con pasaporte pueden acceder a 182 países sin visado Freepik

Qué países requieren una autorización de viaje electrónica a los viajeros estadounidenses

Mientras que un total de 182 regiones no exigen un visado a los ciudadanos americanos, en siete países deben solicitar una autorización de viaje electrónica (eTA). Estos son:

Reino Unido

Australia

Israel

Kenia

Nueva Zelanda

Isla Norfolk

San Cristóbal y Nieves

Cuáles son los países que exigen visa y que no piden un permiso para su ingreso Unsplash/Global Residence Index

A su vez, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) posee un buscador oficial en línea con la información de los requisitos que exige cada país para los ciudadanos de Estados Unidos. Además, dado que las regulaciones pueden actualizarse de forma constante, las autoridades aconsejaron revisar en detalle los plazos y documentación antes de un viaje.

Los destinos más populares para los que los titulares de un pasaporte estadounidense no necesitan tramitar un visado son Argentina, España, Chile, México, Sudáfrica, Francia, Italia y Japón, entre otros.

Quiénes pueden solicitar un pasaporte estadounidense

Para obtener un pasaporte americano por primera vez, el gobierno estadounidense especificó que los solicitantes deben cumplir con alguno de estos requisitos:

Ser ciudadano estadounidense, ya sea por nacimiento o por naturalización.

Estar calificado como nacional de Estados Unidos “no ciudadano”. Esto significa que cumple con los requisitos legales como extranjero estadounidense y debe lealtad permanente a un estado.

Para realizar este trámite, los solicitantes tienen que completar el formulario DS-11 en inglés, ya sea de forma electrónica o física, y firmarlo cuando lo indique un agente que brinda la atención.

También se debe presentar la documentación de una prueba de ciudadanía, de identidad, una fotografía y abonar la tarifa correspondiente. Para finalizar la petición, se debe acudir a una oficina local de tramitación de pasaportes.