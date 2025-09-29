La mina de oro en Arizona convertida en una casa-búnker que ahora se vende por US$277 mil

Cada semana, el sitio de bienes raíces Realtor publica un listado de las casas más populares en su página. En el ranking más reciente, la primera posición la ocupó una propiedad inusual. Se trata de varias parcelas unidas por escaleras, ubicadas en un antiguo búnker que solía ser una mina de oro en Arizona.

Un búnker en una mina de oro se vende en 277 mil dólares

Ubicada en Bisbee, Arizona, esta propiedad está compuesta por 10 lotes alrededor de una cueva que solía ser una mina de oro, como explicó Realtor. Los lotes se encuentran divididos en seis parcelas niveladas que pueden utilizarse como viviendas. En total, la extensión del lugar es de 0,64 acres (0.26 hectáreas).

Las paredes interiores de la casa están hechas con las piedras originales de la mina (Realtor/ARMLS)

Este lugar tiene un precio de 277 mil dólares y es descrito como el lote privado más alto en el pueblo de Bisbee, porque se encuentra sobre una colina. Por esta razón, el vendedor destacó en el listado que es un sitio excelente para quien busca privacidad y vivir alejado de sus vecinos.

Al ubicarse en una altura de una milla (1,6 kilómetros) sobre el nivel del suelo, desde esta propiedad se aprecian vistas hacia las Montañas Mule y hacia un bosque de robles nativos.

Según el vendedor, el inmueble podría ser convertido en un “castillo majestuoso”, en un jardín o en una comunidad privada cerrada. Quien adquiera este sitio tendrá permitido vender de forma individual cada una de las parcelas, si así lo desea.

El antiguo búnker no tiene cocina ni baño. De hecho, no cuenta con servicio de agua corriente, pero la descripción aseguró que sí tiene acceso a agua potable, electricidad y sistema de alcantarillado.

Cómo sería vivir en esta antigua mina en Arizona

Como se observa en las fotografías promocionales, las parcelas cuentan con piso rústico instalado, mientras que las paredes son de piedra natural. En algunas se observan algunas decoraciones doradas, en referencia a su pasado como mina donde se extraía oro.

Así se ve un tramo de las escaleras construidas en esta propiedad a la venta, así como el paisaje montañoso al fondo (Realtor/ARMLS)

Al encontrarse sobre una colina, para entrar y salir de esta propiedad es necesario utilizar una serie de escaleras. Por su parte, el estacionamiento pavimentado más próximo se encuentra alejado del sitio y cerca de la carretera, de acuerdo con Realtor.

Eso explica por qué en la página de bienes raíces Zillow el lugar recibió una calificación de 29 de 100 en la categoría que evalúa qué tan transitables son a pie los alrededores de un inmueble. Para visitar otros establecimientos en el área es indispensable contar con un auto.

En cuanto a la temperatura, el listado en Realtor describió que los inviernos y veranos son leves en esa zona, pero con abundante sol y brisas frescas. El clima en esta propiedad es árido, como suele ser en las montañas de Arizona.

Bisbee, uno de los pueblos más peculiares en Arizona

En abril de 2025, el sitio especializado en geografía WorldAtlas nombró a Bisbee (el lugar donde se encuentra el antiguo búnker en venta) como el pueblo más peculiar en Arizona. El sitio turístico Discover Bisbee también utiliza ese adjetivo para referirse a esta zona.

Bisbee es conocido por conservar la arquitectura antigua de sus casas y edificios (Wikimedia Commons/Chad Johnson)

Durante el siglo XIX, Bisbee prosperó como un pueblo minero. Para 1974, en sus minas se habían recolectado 2,8 millones de onzas (79.3 mil kilos) de oro. Pero como informó WorldAtlas, todas las actividades de minería llegaron a su fin en 1975 porque los recursos naturales se agotaron.

De acuerdo con Discover Bisbee, entre los eventos característicos y más singulares de este pueblo se encuentran: