Clima en Mesa, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de mayo

El pronóstico del tiempo para Mesa, Arizona, indica que el jueves 21 de mayo la temperatura rondará entre 65 y 99 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Mesa



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Sur

: 0 a 5 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Mesa, Arizona

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.