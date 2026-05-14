Cuándo terminan las clases en Arizona: el inicio de las vacaciones de verano 2026
Morristown y Palo Verde aparecen entre los primeros distritos en finalizar el año lectivo; las fechas y lo que hay que saber en cada jurisdicción
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En Arizona, muchos padres quieren saber cuándo comienzan las vacaciones de verano de 2026, ya sea para planificar viajes familiares o para organizarse con anticipación para el fin del ciclo escolar. En la capital del estado, Phoenix, la mayoría de los calendarios marca el cierre de clases entre el 19 y el 21 de mayo.
¿Cuándo terminan las clases en los distritos escolares de las distintas ciudades de Arizona?
Los distritos escolares de Arizona ya definieron en sus cronogramas académicos cuándo comenzará el receso de verano. Las fechas varían según cada sistema educativo, aunque en la mayoría de los casos el último día de clases está previsto para la segunda mitad de mayo.
|Distrito escolar
|Ciudad / área
|Último día de clases
Aguila
29 de mayo
Phoenix
21 de mayo
Arlington
21 de mayo
Avondale
22 de mayo
Phoenix
21 de mayo
Buckeye
21 de mayo
Buckeye
21 de mayo
Cave Creek
22 de mayo
Chandler
21 de mayo
Phoenix
21 de mayo
Phoenix
21 de mayo
Surprise
21 de mayo
Mesa
21 de mayo
Fountain Hills
21 de mayo
Phoenix
21 de mayo
Gila Bend
21 de mayo
Gilbert
21 de mayo
Glendale
20 de mayo
Gilbert
20 de mayo
Phoenix
27 de mayo
Tempe
28 de mayo
Phoenix
20 de mayo
Buckeye
21 de mayo
Goodyear
22 de mayo
Avondale
21 de mayo
Phoenix
20 de mayo
Maricopa County
29 de mayo
Mesa
21 de mayo
Phoenix
21 de mayo
Morristown
7 de mayo
Phoenix
22 de mayo
Wittmann
20 de mayo
Phoenix
20 de mayo
Palo Verde
15 de mayo
Phoenix
21 de mayo
Phoenix
22 de mayo
Peoria
21 de mayo
Phoenix
21 de mayo
Phoenix
20 de mayo
Queen Creek
21 de mayo
Phoenix
21 de mayo
Phoenix
22 de mayo
Tonopah
28 de mayo
Scottsdale
22 de mayo
Sentinel
22 de mayo
Tempe
28 de mayo
Tempe
28 de mayo
Tolleson
27 de mayo
Tolleson
21 de mayo
Phoenix
19 de mayo
Glendale
21 de mayo
Wickenburg
21 de mayo
Phoenix
21 de mayo
Campamentos de verano en Arizona: actividades luego del fin de las clases
Con el cierre del ciclo escolar cada vez más cerca, muchas familias en Arizona ya empiezan a organizar actividades para los niños y adolescentes durante las vacaciones. En ese contexto, la Universidad de Arizona difundió una lista de campamentos y programas educativos previstos para 2026, con propuestas vinculadas a ciencia, música, arte, liderazgo, ingeniería y recreación.
Según informaron en su portal oficial, los programas se desarrollarán entre mayo y agosto en distintas sedes universitarias y espacios educativos del estado. Las actividades estarán dirigidas a estudiantes de diferentes edades y, en algunos casos, incluirán becas o descuentos. Entre las opciones confirmadas aparecen:
- El Summer Music Camp: es un campamento musical de una semana organizado por la Escuela de Música de la Universidad de Arizona. Se realizará del 22 al 26 de junio y estará dirigido a estudiantes de quinto a noveno grado con experiencia previa en banda, coro u orquesta. El costo será de US$395 por participante.
- Movement Theatre: Creative Workshop: se trata de un taller enfocado en danza, creatividad y liderazgo para estudiantes de secundaria y universidad residentes en Arizona. Tendrá lugar del 26 al 30 de mayo.
- Talk MOORE Summer Camp: es un programa de seis semanas para niños con trastorno del desarrollo del lenguaje. El campamento funcionará entre el 8 de junio y el 17 de julio e incluirá terapia diaria y actividades orientadas al vocabulario y habilidades sociales.
- “A” Camp Summer: es una propuesta recreativa de Campus Recreation para niños de cinco a 11 años y adolescentes de 12 a 14 años. Las actividades comenzarán el 26 de mayo y se extenderán hasta el 5 de agosto.
La universidad anunció programas orientados a estudiantes interesados en carreras específicas. Entre ellos aparecen:
- Camp Architecture 2026: es un campamento de arquitectura y diseño para estudiantes de secundaria. Se realizará del 22 al 26 de junio.
- Summer Entrepreneurship Academy: un programa residencial sobre liderazgo y negocios para alumnos de noveno a duodécimo grado. Tendrá lugar del 7 al 12 de junio.
- Summer Engineering Academy: una experiencia educativa vinculada con ingeniería, investigación y proyectos prácticos. El programa funcionará durante seis semanas entre junio y julio.
A su vez, la institución incluyó propuestas gratuitas dentro de su calendario de verano. Una de ellas será Quantum Quest, un campamento de computación cuántica para jóvenes de entre 14 y 17 años que se desarrollará del 9 al 13 de junio en Central Arizona College, en Coolidge.
Además, el programa Young Global Leaders reunirá a estudiantes de secundaria interesados en salud pública. Las actividades se desarrollarán entre el 26 de mayo y el 5 de junio en el campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Arizona.
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