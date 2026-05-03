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Clima en Mesa, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Mesa, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo
Clima en Mesa, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo Imagen generada con IA

El pronóstico del tiempo para Mesa, Arizona, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 67 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Mesa

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 4%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Mesa, Arizona

El lunes 4 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 5 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 6 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 7 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 8 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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