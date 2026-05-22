Clima en Phoenix, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Phoenix, Arizona, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 70 y 99 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Phoenix
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para el fin de semana en Phoenix, Arizona
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Habló la madre del adolescente al que la vicedirectora le pateó el pupitre por mal comportamiento en el colegio
- 2
Un aliado clave de Trump que estuvo con Santiago Caputo alertó sobre la “influencia maligna” de China en la Hidrovía
- 3
Le prohibieron manejar por haber matado en la ruta a dos personas, pero el hijo de una de las víctimas lo encontró conduciendo
- 4
Eduardo Duhalde reapareció para un homenaje, pero pasó un mal momento