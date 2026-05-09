Clima en Phoenix, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de mayo

El pronóstico del tiempo para Phoenix, Arizona, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 72 y 103 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Phoenix



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Sursureste

: 0 a 10 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Phoenix, Arizona

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 105 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 108 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 105 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.