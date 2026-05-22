Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 64 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Tucson



Velocidad y dirección del viento : 1 a 6 mph, Sursuroeste

: 1 a 6 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Tucson, Arizona

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.