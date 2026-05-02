Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de mayo

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 59 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Tucson



Velocidad y dirección del viento : 5 a 9 mph, Este

: 5 a 9 mph, Este Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.