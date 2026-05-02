Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 59 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Tucson
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 9 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
LA NACION
Más leídas
- 1
El pacto entre Moyano y el Gobierno es más amplio que firmar paritarias a la baja
- 2
Agenda de TV y streaming del sábado: Colapinto en Miami, Boca, San Lorenzo - Independiente y Messi
- 3
Ni lengua de suegra ni helechos: estas son las 5 mejores plantas para interiores
- 4
Rating: mientras Beto Casella lucha por instalar su nuevo programa, Edith Hermida encontró su lugar en ElNueve