Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de mayo

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el miércoles 20 de mayo la temperatura rondará entre 62 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Tucson



Velocidad y dirección del viento : 2 a 9 mph, Sursuroeste

: 2 a 9 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.