LA NACION

Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de mayo
Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de mayo

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el miércoles 20 de mayo la temperatura rondará entre 62 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Tucson

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 9 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona

El miércoles 20 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 21 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 22 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 23 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 24 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

Memorial Day 25 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 26 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
LA NACION
Más leídas
  1. Revelaron las condiciones que Ancelotti le puso a Neymar para llevarlo al Mundial con Brasil
    1

    Revelaron las condiciones que Carlo Ancelotti le puso a Neymar para llevarlo al Mundial con Brasil

  2. El Servicio Penitenciario admite que no puede proteger a Uberti, el arrepentido clave contra Cristina Kirchner
    2

    Cuadernos de las coimas: el Servicio Penitenciario admite que no puede proteger a Uberti, el arrepentido clave contra Cristina Kirchner

  3. Enzo Fernández brilla en Chelsea, que espera DT, pero ya no puede clasificarse a la Champions League
    3

    Video: el golazo de Enzo Fernández para Chelsea en el partido ante Tottenham por la Premier League

  4. El Sanatorio Finochietto cerró su servicio de maternidad: dio de baja obstetricia y neonatología
    4

    El Sanatorio Finochietto cerró su servicio de maternidad: dio de baja obstetricia y neonatología