Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que memorial day 25 de mayo la temperatura rondará entre 66 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 9 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tucson
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 9 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona
Memorial Day 25 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El martes 26 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El miércoles 27 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 28 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 29 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 30 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 31 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
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