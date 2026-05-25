Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de mayo

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que memorial day 25 de mayo la temperatura rondará entre 66 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 9 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tucson



Velocidad y dirección del viento : 1 a 9 mph, Sursuroeste

: 1 a 9 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 28 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 29 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.