LA NACION

Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de mayo
Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de mayo Imagen generada con IA

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que memorial day 25 de mayo la temperatura rondará entre 66 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 9 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tucson

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 9 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 15%
  • Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona

Memorial Day 25 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El martes 26 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 27 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 28 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 29 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
LA NACION
Más leídas
  1. Qué pasó el 25 de mayo de 1810 en la Argentina
    1

    Revolución de Mayo: qué pasó el 25 de mayo de 1810

  2. Un empresario arregló un tramo de la colectora que lleva a su hotel y Vialidad Nacional le pidió que vuelva a romperlo
    2

    Un empresario arregló por su cuenta un tramo de la colectora que lleva a su hotel y Vialidad Nacional le pidió que vuelva a romperlo

  3. La mano de Rivero que derivó en el gol de Belgrano y la expulsión de Coudet: qué dice el reglamento
    3

    Belgrano campeón: el penal que cambió la historia de la final por la mano de Rivero que terminó con Coudet expulsado

  4. Nuevas pruebas apuntan a que los intermediarios se llevaban hasta el 20% de las compras en coimas
    4

    Caso Andis: nuevas pruebas apuntan a que los intermediarios se llevaban hasta el 20% de las compras en coimas