Freno a migrantes: revelan el nuevo muro flotante de EE.UU. para evitar los cruces ilegales por el Río Bravo

El pasado domingo, la embajada de Estados Unidos en México compartió un video en el que se muestra la colocación de nuevas barreras flotantes a lo largo de la frontera sur del país norteamericano. El objetivo de esta medida de seguridad es evitar el cruce de inmigrantes de forma ilegal. Es por eso que las autoridades pidieron a los extranjeros no poner en riesgo sus vidas y regresar a sus hogares.

El nuevo muro flotante para evitar cruces de México a EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) compartió en sus redes sociales un video sobre la nueva herramienta empleada para “defender la seguridad fronteriza”.

La embajada de EE.UU. en México advierte sobre nuevo muro flotante

Las imágenes muestran las boyas fluviales que fueron instaladas en el Río Grande y que buscan disuadir a los inmigrantes indocumentados de intentar cruzar la frontera.

Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en México también compartió una advertencia en la que explica que el muro de la frontera sur no culmina en el territorio, también está en el agua.

Explicó que quienes intenten cruzar el Río Bravo se encontrarán con barreras flotantes y una constante vigilancia por parte de las autoridades migratorias para detener los cruces ilegales.

El muro flotante de la frontera busca impedir el cruce ilegal de migrantes de México a EE.UU. (X/@USEmbassyMEX)

Además, exhortó a los migrantes a no poner sus vidas en riesgo y a “regresar a casa”, ya que advirtió que serán detenidos y deportados en su intento de cruzar ilegalmente hacia el país norteamericano.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, explicó que este muro es financiado con fondos obtenidos gracias a la aprobación de la One Big Beautiful Bill Act (gran y hermoso proyecto de ley) del presidente Donald Trump.

Así funciona el muro flotante instalado en la frontera México-EE.UU.

La colocación del muro de boyas en el Río Grande o Río Bravo inició el pasado martes y consta de 535 millas (862 kilómetros) de extensión, de acuerdo con Washington Examiner.

La administración del presidente Donald Trump colocó estos enormes cilindros flotantes en el centro del río y es considerada una medida de prevención del cruce migratorio ilegal, según declaró Michael Banks, jefe de Patrulla Fronteriza.

El nuevo muro flotante se extiende por más de 500 millas en la frontera sur de Estados Unidos (X/@CBP)

El proyecto de boya es similar al que implementó el estado de Texas durante la administración de Joe Biden y pretende lograr efectos a largo plazo al reducir el número de personas que ingresan al país, son detenidas, comparecen ante el tribunal de inmigración y son deportadas de Estados Unidos.

El muro flotante es financiado a través de asignaciones del Congreso, y se instalará a lo largo de la frontera con México, incluida la zona de Brownsville, que históricamente ha sido escenario de la mayor cantidad de arrestos de inmigrantes indocumentados.

Las boyas utilizadas miden más de 14 pies de largo (4,5 metros) y están ancladas a gran profundidad bajo el río, lo que impide que las personas naden por debajo o intenten escalarlas, ya que se enrolla sobre ellos.

Las boyas flotantes cuentan con tecnología para prevenir el paso de inmigrantes por el Río Bravo, según el agente Banks (X/@CBP)

Además, el agente Banks explicó que este muro cuenta con un dispositivo que, en caso de que alguien logre atravesarlas, alertarán a la Patrulla Fronteriza.

El peligro de cruzar de México a EE.UU. en 2026

En la frontera de México hacia Estados Unidos han fallecido miles de migrantes, de acuerdo con lo que Jason de León, un antropólogo de la Universidad de California, declaró a BBC.

De 1998 a 2018 se registraron 7511 muertes en la frontera, de esta cifra, el 37% tuvo lugar en la región desértica de Arizona.

Muchos migrantes se trasladan a zonas remotas sin barreras y que son poco vigiladas, pero a su vez resultan peligrosas la región desértica en los alrededores de Yuma y Nogales, al sur de Arizona, es la que más ha documentado fallecimientos, según expertos.

Esto debido a que durante el día las temperaturas superan los 104 °F (40 °C) y en las noches descienden hasta los 32 °F (0 °C).