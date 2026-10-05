El IRS prepara un nuevo beneficio de hasta US$1000: quiénes podrán recibir el aporte federal para el retiro

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro (USDT, por sus siglas en inglés) reglamentaron un aporte estatal para incentivar el ahorro de los trabajadores de ingresos bajos y moderados. Las autoridades aplicarán la contribución federal para el retiro conocida como Saver’s Match a partir de los años fiscales iniciados después del 31 de diciembre de 2026.

Cómo funciona el aporte federal para el retiro que prepara el IRS

La medida reemplaza el antiguo crédito fiscal e introduce un aporte monetario directo del gobierno federal. La norma establece un incentivo estatal de hasta el 50% sobre los primeros 2000 dólares depositados por cada contribuyente en una cuenta calificada.

El monto máximo de la contribución del IRS alcanza los US$1000 anuales por persona elegible Imagen ilustrativa generada con IA

En ese marco, según el sitio oficial del IRS, el monto máximo de la contribución alcanza los US$1000 anuales por persona elegible. El Tesoro deposita estos fondos directamente en la cuenta de retiro designada por el trabajador.

La legislación no considera esta transferencia como un ingreso imponible al momento del depósito. Sin embargo, los retiros futuros de estos fondos estarán sujetos al impuesto sobre la renta según las reglas de cada plan.

Si el cálculo del beneficio da un resultado inferior a US$100, la ley otorga una opción alternativa. En esos casos, el trabajador puede solicitar ese monto menor como un crédito impositivo reembolsable en su declaración anual.

Los requisitos de elegibilidad y los trabajadores que recibirán el aporte federal

El beneficio aplica para personas de al menos 18 años al cierre del año fiscal correspondiente. La normativa exige la realización de aportes voluntarios a cuentas individuales o planes patrocinados por empleadores.

El programa contempla contribuciones a cuentas IRA tradicionales o Roth, planes 401(k), 403(b), 457(b) gubernamentales y planes SIMPLE. De igual modo, la ley incluye a los trabajadores independientes y a los empleados sin planes empresariales.

La norma del IRS exige la realización de aportes voluntarios a cuentas individuales o planes patrocinados por empleadores Imagen creada por IA

La reglamentación excluye expresamente a los estudiantes de tiempo completo y a las personas declaradas como dependientes. Asimismo, la norma deja fuera a los extranjeros no residentes sin elección de residencia fiscal.

El acceso al incentivo depende del ingreso bruto ajustado modificado y del estado civil. Para el año fiscal 2027, los límites de ingresos anuales para cada tipo de contribuyente se fijaron en:

US$35.500 para solteros y casados que presentan la declaración por separado .

para y casados que presentan la declaración por separado US$71.000 para matrimonios en declaración conjunta y cónyuges sobrevivientes.

para en declaración conjunta y cónyuges sobrevivientes. US$53.250 para jefes de familia.

La tasa de aporte del 50% se reduce gradualmente a medida que los ingresos se acercan al tope de cada categoría. Los retiros monetarios efectuados durante el período de prueba reducen el monto computable. La regla toma en cuenta las extracciones del año en curso y de los dos ejercicios anteriores.

Los pasos para obtener el aporte impositivo

Los contribuyentes podrán solicitar la contribución mediante la presentación de su declaración anual de impuestos. La agencia tributaria dispondrá el nuevo Formulario 8880-A para efectuar el reclamo.

En esa planilla, el trabajador registrará sus ingresos, su estado civil y los montos aportados a su cuenta. Asimismo, el contribuyente indicará la entidad financiera o el plan de empleo receptor del depósito federal.

Para dirigir el pago a una cuenta IRA, la persona necesitará un número de seguimiento emitido por el IRS. Las entidades administradoras deberán registrarse previamente ante el organismo impositivo para recibir las transferencias.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

De igual manera, la orden ejecutiva 14.403 dispone la creación del portal web oficial TrumpIRA antes del 1° de enero de 2027. La plataforma facilitará la selección de cuentas de bajo costo habilitadas para recibir el aporte estatal.

En el caso de planes como los 401(k), las empresas podrán registrar sus sistemas para facilitar la recepción del beneficio. El IRS mantendrá abierto el período de consulta pública sobre estas pautas de implementación hasta el 5 de octubre.