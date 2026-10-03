El IRS confirma un crédito de hasta 25% por licencia familiar pagada que incluye empleados de medio tiempo

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro oficializaron las pautas sobre la expansión permanente del crédito fiscal para empleadores que otorgan licencia familiar y médica pagada. La medida incentiva la cobertura laboral e incorpora a trabajadores de jornada parcial bajo las nuevas directrices federales.

El alcance y los métodos de cálculo del crédito fiscal por licencia familiar pagada

El beneficio tributario de la sección 45S del Código de Impuestos Internos otorga un crédito impositivo general que oscila entre el 12,5 y el 25% sobre la compensación abonada. De acuerdo con un comunicado oficial, la deducción cubre un período máximo de hasta 12 semanas de licencia familiar y médica por cada año fiscal.

El monto final de la deducción tributaria se puede calcular mediante el método de salarios pagados o por las primas de seguro contratadas Imagen ilustrativa generada con IA

La reglamentación de la ley de recortes fiscales para familias trabajadoras otorga carácter permanente a este incentivo empresarial. Asimismo, la Notificación 2026-28 establece dos alternativas para determinar el monto final de la deducción tributaria.

Los empleadores pueden calcular la deducción mediante el método de salarios pagados al personal durante la ausencia laboral. De igual modo, las empresas pueden optar por el método de primas de seguro contratadas para financiar la cobertura a partir de 2026.

En el caso de pólizas con coberturas mixtas, las compañías deben asignar el costo proporcional de la prima mediante métodos objetivos sustentados en registros contables. La norma autoriza a computar las licencias exigidas por leyes estatales para la elegibilidad, pero excluye esos pagos del cálculo del crédito federal.

Las condiciones de elegibilidad para empleadores y trabajadores calificados

La normativa reduce de un año a seis meses el período mínimo de servicio continuo para calificar al personal dentro del programa. Esta modificación permite a los empleadores incluir a más empleados en el beneficio impositivo.

De igual manera, la disposición abarca a los trabajadores de medio tiempo que cumplen una jornada habitual de al menos 20 horas semanales. La regla exige la proporcionalidad en los pagos para el personal de jornada parcial dentro de la política interna de la empresa.

Los trabajadores de medio tiempo que cumplen una jornada habitual de al menos 20 horas semanales califican al crédito del IRS Imagen ilustrativa generada con IA

Para acceder al crédito, la entidad empleadora debe formalizar una política por escrito que garantice al menos dos semanas de licencia pagada a todos los empleados elegibles. El beneficio aplica para ausencias por recuperación de afecciones graves de salud o para el cuidado de familiares con enfermedades serias.

Adicionalmente, la ley exige la igualdad de acceso a las licencias para todo el personal calificado sin discriminación. El empleador debe mantener la documentación escrita a disposición de las autoridades para certificar el cumplimiento de estos requisitos.

El procedimiento oficial y las opciones de elección para obtener el crédito

Los contribuyentes pueden reclamar este beneficio como un crédito general por negocio bajo la sección 38 de la legislación tributaria. Las empresas presentan la solicitud junto con su declaración anual de impuestos sobre la renta. El documento de cálculo expedido por el IRS para este incentivo es el Formulario 8994.

La reglamentación permite combinar ambos métodos de cálculo para diferentes instancias de licencia dentro de la misma compañía. Sin embargo, la norma prohíbe acumular el crédito de salarios y el crédito de primas sobre un mismo evento de ausencia laboral.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

Los contribuyentes pueden aplicar los criterios de la Notificación 2026-28 para los años fiscales iniciados después del 31 de diciembre de 2025. El organismo fiscal mantendrá abierto el período de comentarios públicos sobre esta guía hasta el próximo 16 de octubre.