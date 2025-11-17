El salario mínimo en 18 estados de EE.UU. percibirá un aumento en 2026 para hacerle frente al incremento del costo de vida en el país. Arizona será una de las regiones impactadas por esta medida, la cual se implementará a partir del 1° de enero del próximo año.

De cuánto será el salario mínimo en Arizona en 2026

En septiembre de 2026, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS, por sus siglas en inglés) publicó el reporte más reciente del Índice de Precios al Consumidor (CPI).

(CPI). El documento señaló que los costos aumentaron un 2,9% de agosto de 2024 a agosto de 2025. Tan solo el precio de los alimentos incrementó un 3,2% en comparación con las cifras del año pasado.

La Comisión Industrial de Arizona anunció que el salario mínimo incrementará a US$15,15 en 2026 (Industrial Commission of Arizona)

Como respuesta al crecimiento de la inflación, el gobierno de Arizona anunció que el salario mínimo en el estado se elevará en 2026. La Comisión Industrial de Arizona publicó el 29 de septiembre un comunicado donde se detalló que la cantidad pasará de US$14,70 a US$15,15. El cambio será efectivo a partir del 1° de enero.

De acuerdo con el medio local ABC15, el salario mínimo en Arizona ha aumentado cada año durante la última década.

Ese dato contrasta con el salario mínimo impuesto a nivel federal, el cual tiene un valor de US$7,25 y no ha crecido desde 2009, como reportó Newsweek.

El gobierno de Arizona explicó en su página oficial que cada estado del país tiene la autonomía de proponer un salario mínimo distinto al establecido nacionalmente, siempre y cuando sea superior.

Cuando en un estado existen dos salarios mínimos (el federal y el estatal), los patrones están obligados por la ley a pagar la cantidad que sea más favorecedora para sus empleados. Por esa razón, nadie en Arizona debe recibir un salario menor a US$14,70 por hora.

Cuál es el costo de vida en Arizona

El medio financiero GOBankingRates publicó en agosto de 2025 cuánto dinero debe percibir un hogar para “cumplir el sueño americano” y vivir cómodamente en las 50 ciudades más grandes de Estados Unidos. En el estudio se tomaron en cuenta tres urbes de Arizona: Mesa, Phoenix y Tucson.

Con el salario mínimo de US$14,70 por hora, los ingresos anuales son de US$30.576 (Indeed)

Las cifras monetarias de cada ciudad fueron:

Mesa

Ingresos familiares al año: US$138 mil .

. Costo total anual de vida: US$68 mil.

Phoenix

Ingresos familiares al año: US$136 mil .

. Costo total anual de vida: US$68 mil.

Tucson

Ingresos familiares al año: US$117 mil .

. Costo total anual de vida: US$58 mil.

De acuerdo con la calculadora de salarios de la bolsa de trabajo de Indeed, los ingresos anuales de una sola persona que recibe el salario mínimo actual de Arizona son de US$30.576 (al trabajar 40 horas semanales durante 52 semanas y sin horas extras).

Cuáles son los estados que aumentarán el salario mínimo en 2026

Newsweek recopiló todos los estados de EE.UU. que ya confirmaron que aumentarán el salario mínimo en 2026.

De los 18 territorios registrados, solo uno no ha publicado de cuánto será el incremento, además de que comenzará a aplicarlo hasta julio del próximo año.

El incremento más grande lo percibirán los trabajadores de Hawái: será de US$2 (Unsplash/Spenser Sembrat)

En general, el crecimiento será de algunos centavos (en Arizona la diferencia es de US$0,45):