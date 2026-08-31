Drama en Arizona: cómo sucedió la inundación repentina en el Gran Cañón

Una combinación de tormentas, humedad y el relieve del Gran Cañón transformó una jornada de lluvias del monzón en inundaciones que provocaron el estado de emergencia. En pocas horas, el agua arrasó puentes, dañó instalaciones, interrumpió senderos y obligó a evacuar por aire a decenas de personas, mientras las autoridades buscaban a quienes permanecían desaparecidos.

La inundación del Gran Cañón se produjo en pocas horas

La inundación repentina se produjo durante la tarde del sábado 29 de agosto, cuando varias rondas de tormentas descargaron sobre el área del Gran Cañón.

Según las autoridades del parque, el agua comenzó a avanzar por Bright Angel Canyon alrededor de las 14.30 hs local y generó una situación que rápidamente pasó de una tormenta monzónica a una emergencia para los visitantes.

De acuerdo con Fox Weather, cerca de 200 excursionistas quedaron atrapados en el área de Havasu Falls como consecuencia de las inundaciones, mientras decenas de personas debieron ser trasladadas por vía aérea hacia lugares seguros.

La magnitud de la emergencia en Arizona obligó además al Servicio de Parques Nacionales a evacuar a 62 personas desde Phantom Ranch y desde la parte baja del sendero North Kaibab.

La situación también dejó un saldo fatal. Un hombre de 46 años fue encontrado muerto cerca de Crystal Rapids, junto al río Colorado.

El médico forense del condado de Coconino quedó a cargo de la investigación y, según la información disponible, todavía no estaba determinado si esa muerte estaba directamente relacionada con la inundación repentina del sábado. Además, se registraron alrededor de 15 personas desaparecidas.

El Servicio de Parques Nacionales solicitó información a cualquier persona que supiera de excursionistas o mochileros que hubieran estado el sábado en el interior del cañón, particularmente en el corredor de Bright Angel Creek.

Por qué tanta lluvia provocó una crecida destructiva en el Gran Cañón

El volumen total de precipitaciones no fue extraordinario en términos absolutos, pero la intensidad, la duración y el lugar donde cayó el agua fueron determinantes.

Fox Weather informó que en las zonas más afectadas se acumularon entre una y 1,75 pulgadas (2,54 y 4,45 centímetros) de lluvia, mientras que en otro sector de acampada se registró alrededor de un pie de agua acumulada, equivalente a 12 pulgadas (30,48 centímetros).

Alrededor de 200 excursionistas quedaron atrapados en la zona de Havasu Falls National Park Service - National Park Service

El problema estuvo también en la velocidad con la que cayó la lluvia. Cerca del epicentro de la inundación, se registraron 1,24 pulgadas (3,15 centímetros) en un período de tres horas, incluidas 0,84 pulgadas (2,13 centímetros) en apenas una hora, según The Washington Post.

Una precipitación de esa intensidad puede superar la capacidad de absorción del suelo, especialmente cuando el agua llega sobre superficies escarpadas y rocosas. El terreno del Gran Cañón amplificó el peligro.

Las laderas pronunciadas, los estrechos cañones secundarios, los arroyos y los cauces que normalmente permanecen secos ofrecieron vías naturales para que el agua se desplazara hacia sectores más bajos.

En lugar de infiltrarse lentamente, buena parte de la lluvia terminó convertida en escorrentía que avanzó con rapidez hacia los cañones y las quebradas.

La combinación fue peligrosa porque el terreno también se encontraba afectado por la sequía. Según el medio, las superficies rocosas y secas no pudieron absorber adecuadamente el volumen de agua que cayó en un período tan corto.

El resultado fue una corriente concentrada que se desplazó por los cauces y aumentó de manera abrupta el nivel del río Colorado.

El Niño influyó en la intensidad de la tormenta en Arizona

La inundación ocurrió dentro de la temporada de monzones de Arizona, que se extiende del 15 de junio al 30 de septiembre. Sin embargo, la presencia habitual de tormentas estivales en el suroeste de Estados Unidos por sí sola no explica este fenómeno.

El Servicio de Parques Nacionales coordinó la salida urgente de 62 personas varadas en la parte baja del sendero North Kaibab y sectores del corredor de Bright Angel Creek J.THOMPSON - NATIONAL PARK SERVICE

Según The Washington Post, un episodio de El Niño de características récord y una ola de calor marina en el océano Pacífico contribuyeron a cargar de humedad la atmósfera.

En el contexto del cambio climático, los niveles de humedad atmosférica durante este verano se situaron entre un 5% y un 15% por encima del promedio en distintas zonas de EE.UU., incluida la región cercana al Gran Cañón.

Una mayor cantidad de humedad no significa automáticamente que vaya a producirse una determinada cantidad de lluvia. Sin embargo, aumenta el potencial para precipitaciones extremas cuando aparece un mecanismo capaz de condensarla y hacerla caer.

En este caso, ese mecanismo estuvo representado por el conjunto de tormentas que atravesó la región durante la tarde del sábado. A esa configuración se sumó que los restos de la tormenta tropical Iselle transportaron humedad hacia el oeste del país norteamericano.

Esa masa húmeda fue impulsada tierra adentro por un domo de calor, lo que contribuyó a incrementar todavía más la cantidad de vapor disponible en la atmósfera.