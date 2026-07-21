“Trump le debe a cada familia de Illinois 1.700 dólares”. La queja del gobernador Pritzker por los aranceles en EE.UU.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, volvió a cuestionar la política comercial de Donald Trump y aseguró que las familias del estado asumieron un costo promedio de 1700 dólares extra debido al impacto de los aranceles impulsados por el gobierno republicano. Según sostuvo, esas medidas se reflejaron en el precio de distintos productos y afectaron directamente el presupuesto de los hogares.

Qué dijo Pritzker sobre los aranceles de Trump

A través de un mensaje en su cuenta oficial en X , el dirigente demócrata lanzó una crítica directa al presidente y reclamó una compensación para los residentes del estado.

, el dirigente demócrata lanzó una crítica directa al presidente y para los residentes del estado. “Donald Trump debe a las familias de Illinois US$1700 cada una porque les cobró de más con sus aranceles autoimpuestos”, expresó el mandatario.

El gobernador de Illinois aseguró que los aranceles elevaron el costo de vida y pidió compensaciones para los hogares del estado X @GovPritzker

Pritzker retomó el mismo planteo durante una entrevista en el podcast The Takeaway with Alex y sostuvo que millones de consumidores absorbieron los costos derivados de la política comercial federal. Según su mirada, muchas empresas trasladaron parte de esas cargas a los precios finales de los productos.

Por qué surgió el debate sobre los reembolsos en Illinois

De acuerdo con AFP, la discusión cobró fuerza después de que comenzaron a procesarse más de US$86.000 millones en reembolsos destinados a empresas que pagaron determinados aranceles posteriormente cuestionados ante la Justicia.

Esos pagos están vinculados a una demanda impulsada por el Liberty Justice Center junto con varias compañías que objetaron la legalidad de algunos aranceles implementados por la administración Trump.

Pritzker reavivó el debate sobre el impacto económico de los aranceles con un nuevo reclamo dirigido a Trump

Los demandantes sostuvieron que los llamados aranceles del “Día de la Liberación” fueron aplicados mediante una interpretación incorrecta de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Según los análisis, la devolución de esos fondos reactivó el debate sobre quién asumió el costo de las medidas comerciales y si los consumidores también deberían recibir algún tipo de compensación.

El Liberty Justice Center dijo que no se deben enviar reembolsos a familias de Illinois

La directora ejecutiva de la organización, Sara Albrecht, rechazó la propuesta de enviar cheques a las familias y explicó que resulta muy difícil calcular cuánto dinero pagó de más cada consumidor debido a los aranceles.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, apuntó contra Donald Trump por los aranceles y cómo repercutió en los residentes del estado Archivo

Según indicó, las empresas reaccionaron de manera diferente frente al aumento de costos. Algunas trasladaron los incrementos a los precios finales, mientras que otras absorbieron parte del impacto para mantener su competitividad.

Albrecht también señaló que muchas compañías registraron una disminución en las ventas como consecuencia del encarecimiento de ciertos productos, un efecto económico que considera complejo de medir con precisión.

El Liberty Justice Center mantiene otra demanda relacionada con recargos implementados bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite al presidente imponer aranceles temporales bajo determinadas circunstancias económicas.

La organización sostiene que aún deben resolverse los daños ocasionados por esas medidas y que los tribunales tendrán que definir de manera definitiva si su aplicación se ajustó a la legislación vigente.

De acuerdo con AFP, Pritzker mantiene sus críticas hacia la estrategia comercial de Trump y utiliza el tema como un ejemplo del efecto que, según considera, tuvieron los aranceles sobre el bolsillo de los ciudadanos de Illinois.