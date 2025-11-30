¿Es legal en Arizona poner luces de Navidad para adornar un auto en diciembre 2025?
Los automovilistas podrían ser multados si no siguen la ley; existen recomendaciones generales sobre cómo decorar un vehículo de forma segura
- 4 minutos de lectura'
Es común que en Navidad las personas expresen su espíritu festivo con decoraciones: en sus hogares, espacios de trabajo, ropa e incluso en sus vehículos. Los habitantes de Arizona deben saber que la ley cuenta con algunas restricciones especiales sobre el tipo de luces que está permitido poner en un vehículo.
Qué dice la ley en Arizona sobre adornar el auto con luces navideñas
En el estatuto 28-947 sobre transporte, la legislación de Arizona señaló que existen reglas específicas sobre el tipo de luces y faros que deben tener todos los automóviles que se desplazan en el estado.
De acuerdo con esta norma: “Una persona no deberá conducir ni mover un vehículo o equipo en una carretera con una lámpara o dispositivo que sea capaz de mostrar una luz roja o roja y azul, visible directamente desde el frente y al centro del vehículo. Las luces visibles desde la parte delantera deberán ser de color ámbar o blancas”.
El estatuto informó que los vehículos de emergencia (como ambulancias o patrullas de policía) son la única excepción a esta regla.
Además de regular el color de las luces, la ley también indicó que se deben seguir ciertos parámetros con el uso de luces intermitentes. Emplear este tipo de brillo solo está permitido en los siguientes casos:
- Vehículos de emergencia autorizados, equipos de remoción de nieve o autobuses escolares.
- Como luces de advertencia para avisar que un auto está estacionado o averiado.
- Para indicar que se dará vuelta a la izquierda o a la derecha.
Los faros en los últimos dos escenarios solo podrán ser blancos o ámbar en la parte delantera del vehículo, mientras que en la parte trasera pueden ser rojo o ámbar.
Cuál es la consecuencia de no seguir esta ley
Al considerar lo expuesto en el estatuto 28-947, se rescata que está prohibido colocar luces rojas y azules sobre un automóvil civil en Arizona y también que estas brillen de forma intermitente. Es decir, como lo hacen la mayoría de las luces navideñas. Por esa razón no se recomienda utilizar este tipo de decoraciones dentro o fuera del auto.
Aaron Bolin, portavoz del departamento de policía de la ciudad de Scottsdale, le explicó al medio local azcentral.com que el objetivo de esta medida es evitar que los automóviles de las personas se parezcan a los vehículos de las autoridades o de los servicios de emergencia.
Aunque la legislación en Arizona no señala específicamente que las luces navideñas estén prohibidas en los autos, los agentes de policía tienen permitido interpretar esta regla y, en consecuencia, podrían detener a alguien que haya decorado su vehículo con estos elementos.
Bolin comentó que romper esta regla no amerita un arresto, pero sí se podría recibir una multa.
Recomendaciones para decorar un auto navideño en Arizona sin romper la ley
Los automovilistas que deseen mostrar su espíritu navideño podrán hacerlo si utilizan otros accesorios que no impliquen luces, como calcomanías, coronas u otros objetos decorativos (como astas de reno o gorros de Santa Claus).
La fabricante de automóviles Toyota compartió una serie de recomendaciones para decorar los vehículos de forma segura en Navidad:
- Todos los objetos en el exterior deberán sujetarse con fuerza para evitar que el viento los tire al estar en movimiento, sobre todo porque podrían ser un peligro para otros conductores.
- Las decoraciones interiores o exteriores no deberán obstruir la vista del conductor.
- Evitar por completo las luces. Además de considerar las razones previamente expuestas, estos elementos también pueden distraer a otros automovilistas.
- Asegurarse de que nada cubra las placas.
- Tener cuidado con las decoraciones colgantes que se coloquen en el exterior, porque podrían desprenderse y atorarse en las llantas.
- Los accesorios interiores también deberán asegurarse porque, en caso de un accidente, algunos objetos podrían soltarse y convertirse en proyectiles peligrosos para los pasajeros.
