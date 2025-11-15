Cuándo se debe iniciar la decoración navideña en el hogar, según la tradición

Cada año surge la misma duda sobre cuál es el momento ideal para colocar la decoración navideña. Los adornos esperan su turno para brillar, pero persiste la pregunta sobre cuál es la fecha correcta para comenzar a vestir los hogares.

Cuándo colocar la decoración navideña, según la tradición

La fecha ideal para decorar en Navidad es flexible y puede variar según la tradición, la influencia comercial o la preferencia personal. Lo esencial es que este acto marca el inicio de la temporada y transmite alegría, esperanza y un significado especial en cada hogar, informó ABC.

Las fechas para armar el árbol de Navidad varían según las tradiciones (Freepik/Archivo)

Entre las fechas más comunes se encuentran:

El mismo 24 de diciembre

En el siglo XIX, la costumbre era esperar hasta la tarde de Nochebuena para colocar el árbol y las decoraciones. Esta práctica tiene su origen en la tradición alemana, que establecía el 24 de diciembre como el día para adornar por la festividad, destacó ELLE Decor.

Después de Halloween

Para los más entusiastas, la época navideña comienza el 1 de noviembre, el mismo día en que se retira la decoración de Halloween (31 de octubre), según Univisión.

Adviento

De acuerdo con la tradición cristiana, el momento ideal para colocar el árbol de Navidad es al inicio del Adviento, un período de preparación para el nacimiento de Jesús. El Adviento, que se celebra a menudo con la corona y las velas, comienza el cuarto domingo antes de Navidad, consignó El Mundo. Este año, esa fecha es el 30 de noviembre.

Después de Acción de Gracias

En Estados Unidos, la decoración navideña comienza tan pronto termina el Día de Acción de Gracias (el cuarto jueves de noviembre). Es habitual que ese fin de semana marque el inicio de la temporada con luces, árboles y guirnaldas, que simbolizan la cuenta regresiva hacia la Navidad, según ABC.

Navidad es la festividad favorita de la mayoría de las personas y refleja felicidad y bienestar (Unsplash/Arun Kuchibhotla)

1° de diciembre o primer fin de semana del mes

De acuerdo con ELLE Decor, el día 1° de diciembre es una fecha muy popular para empezar a decorar. Muchos hogares eligen el inicio del mes más festivo para marcar oficialmente la cuenta regresiva y vestir su casa de Navidad.

Por otro lado, muchas personas prefieren comenzar con las decoraciones el primer fin de semana de diciembre.

Día de la Virgen Inmaculada o Virgen de la Purísima Concepción

La costumbre de armar el árbol de Navidad el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) tiene su origen en Italia. Esta tradición se popularizó en países como la Argentina gracias a la migración y, desde allí, se extendió a gran parte de Sudamérica, consignó Univisión.

Comprar un árbol natural

Si la elección es un árbol natural, se aconseja no adquirirlo antes del día 1° de diciembre, ya que conserva su frescura por unas cuatro semanas. Según datos históricos, el segundo sábado de diciembre es el día de mayor venta de árboles naturales.

El puente de la Constitución

En España, el día más popular para armar el árbol de Navidad es el día 6 de diciembre. La mayoría de los españoles aprovecha el tiempo libre que otorga la festividad del Día de la Constitución para desempolvar y colocar toda la decoración navideña, señaló El Mundo.

Navidad permite conectar con emociones de la infancia, según expertos (Navidad/Archivo) Foto: Pexels

Por qué conviene armar antes el árbol de Navidad

Decorar la casa por Navidad impulsa la felicidad, según los expertos. Estudios y psicólogos señalan que este acto permite conectar con recuerdos mágicos de la infancia y genera un cambio neurológico que incrementa la dopamina (la hormona del bienestar), indicó ELLE Decor.

Los recuerdos navideños de la infancia se vuelven emocionantes de la edad adulta. Este período, lleno de magia, ofrece una oportunidad única para que las actividades familiares se transformen en valiosos momentos de conexión y aprendizaje.

Según una entrevista en Hola! a Elvira Perejón, neuroeducadora y especialista en neuropsicología: “Las tradiciones familiares construyen recuerdos duraderos y ofrecen a los niños un sentido de identidad y pertenencia. Estas experiencias no solo refuerzan los lazos familiares, sino que también estimulan todos sus sentidos".