Cómo funciona el lector de placas de la CBP que pondrá en aprietos a algunos conductores en EE.UU.

A lo largo de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) comenzó a implementar un lector de placas que preocupa a ciertos conductores. El sistema tiene como objetivo identificar a vehículos cuyos patrones de viaje son considerados “sospechosos” para arrestar a migrantes con estatus irregular en el país norteamericano.

Cómo funcionan los lectores de placas de la CBP que identifican a migrantes

Los funcionarios de inmigración ahora se centran en las carreteras para arrestar a extranjeros indocumentados.

El nuevo sistema implica el uso de una red de cámaras que escanea y registra la información de las matrículas de los vehículos .

que . Luego, un algoritmo clasifica a aquellos que son considerados sospechosos según su procedencia, destino y ruta .

. Los agentes federales pueden notificar a las autoridades locales para que avancen con la detención del transporte.

Las cámaras permiten a la CBP detener, registrar y arrestar a personas en EE.UU. Plate Recognizer - Plate Recognizer

Tras la primera identificación, los conductores son detenidos por infracciones menores, como exceso de velocidad o la falta de una luz intermitente. Luego, son interrogados y sometidos a registros exhaustivos por parte de los agentes.

La información parte de una investigación elaborada por Associated Press, con declaraciones de ocho exfuncionarios gubernamentales con conocimiento directo del programa, bajo condición de anonimato, y entrevistas a decenas de autoridades federales, estatales y locales, abogados y expertos en privacidad.

Los lectores automáticos de placas (ALPRs, por sus siglas en inglés) están colocados en áreas públicas, como semáforos, postes telefónicos, carreteras o estacionamientos, según un informe preliminar del Immigrant Defense Project (IDP).

La organización agregó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) utiliza el sistema desde hace años. Además, se apoya en información del registro de vehículos para monitorear autos y a quienes los posean o manejen.

“Si usted tiene un auto registrado con su nombre o dirección, ICE lo puede rastrear usando el número de placa de su auto. También puede saber dónde usted maneja ese auto y sus relaciones con otras personas”, explicó el Immigrant Defense Project.

En algunos casos, la CBP utiliza información de registros vehiculares y placas para ubicar a extranjeros indocumentados ICE - ICE

A su vez, la red de cámaras de vigilancia también obtiene información de lectores de matrículas de todo EE.UU. administrados por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), empresas privadas y programas locales de las fuerzas del orden que son financiados con subvenciones federales.

Qué dice la CBP sobre el uso de lectores de matrículas en EE.UU.

La agencia encargada de garantizar la protección fronteriza indicó a AP que utilizan lectores de matrículas para ayudar a identificar amenazas y desmantelar redes criminales.

De acuerdo con su versión, estos sistemas “están gobernados por un marco de políticas estricto y de múltiples capas, así como por leyes federales y protecciones constitucionales, para garantizar que la tecnología se aplique de manera responsable y para fines de seguridad claramente definidos".

A su vez, la CBP sostuvo que no brinda detalles de las aplicaciones operativas específicas “por razones de seguridad nacional”.

La CBP aseguró que el sistema de red de cámaras está gobernador por "un marco de políticas estricto y de múltiples capas" CBP - CBP

Una de las mayores inquietudes de la comunidad migrante consiste en la expansión del territorio en el que opera la Patrulla Fronteriza. En general, realiza sus tareas a menos de 160 kilómetros de la frontera; pero en diálogo con CBS News, el organismo aclaró que está legalmente autorizada a operar en cualquier lugar de Estados Unidos.

En los últimos años, su accionar se extendió al interior del país norteamericano. Este traslado de las operaciones, según AP, resultó en una transformación hacia una operación de inteligencia nacional.

Ahora, la red de cámaras de la agencia se extiende a lo largo de la frontera sur en Texas, Arizona y California. También monitorea a los conductores que viajan cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Críticas al programa del lector de placas de la CBP

La nueva estrategia que emplea la CBP para identificar y detener a migrantes suscitó la indignación de varios expertos.

En diálogo con CBS News, Andrew Ferguson, profesor de derecho en la Universidad George Washington, indicó que “la tecnología de vigilancia a gran escala que captura a todos, en todas partes y en todo momento” podría ser inconstitucional, según la Cuarta Enmienda.

A su vez, Nicole Ozer, directora ejecutiva del Centro para la Democracia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco, se mostró preocupada por la táctica de vigilancia.

“Están recopilando cantidades ingentes de información sobre quiénes son las personas, adónde van, qué hacen y a quién conocen. Estos sistemas de vigilancia no contribuyen a la seguridad de las comunidades”, manifestó.