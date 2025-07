La ley firmada por Katie Hobbs en Arizona que multa con hasta US$500 a los conductores que no sigan esta indicación

Katie Hobbs, gobernadora de Arizona, aprobó una nueva ley de tránsito que obliga al Departamento de Transporte (ADOT, por sus siglas en inglés) y a las autoridades locales a instalar nuevas señalizaciones en determinadas carreteras del estado.

La nueva ley de tránsito firmada por Katie Hobbs: hay multas de US$500 en Arizona

La Ley HB 2235 se aplicará en las carreteras con dos o más carriles en un solo sentido, las cuales deberán señalar que el carril izquierdo es únicamente para adelantar y el derecho para el tráfico lento.

Gobernadora de Arizona firma ley de tránsito HB 2235. X / Governor Katie Hobbs

La gobernadora Hobbs apoyó el mensaje obligatorio en los señalamientos, el cual deberá decir “left lane for passing only, slow TRAFFIC keep right” (carril izquierdo solo para adelantar, tráfico lento, manténgase a la derecha), además de incluir un letrero que señale “US$500 fine”, multa civil para quien viole la norma.

La ley también menciona que se modificó el artículo 28-271 de los estatutos de Arizona para que los conductores que circulen a velocidad inferior al tráfico deban usar el carril derecho, cosa que no estaba estipulada.

También se pide al Departamento de Transporte actualizar sus cursos de manejo y los materiales educativos para incluir esta nueva señalización, así como la advertencia de multa, y fomentar su cumplimiento.

La Ley HB 2235 fue aprobada en la Cámara de Representantes en febrero de 2025, para después recibir el visto bueno del Comité de Seguridad Pública del Senado con el apoyo unánime y finalmente ser firmada por el Gobierno Estatal.

Respecto de la fecha en la que la nueva norma de tránsito entrará en vigor, será a partir de agosto de 2025. Tras la modificación de sus leyes de tránsito, Arizona se suma a una larga lista de estados en los que ya existen sanciones para quienes violen las leyes “Keep Right”.

Según una lista publicada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), otros estados en donde aplica que el tráfico lento se mantenga en el carril de la derecha son:

California

Colorado

Connecticut

Florida

Georgia

Idaho

Illinois

Texas

Wisconsin

Wyoming

Beneficios de la nueva ley de tránsito en Arizona y qué pasa si no se paga la multa

El Arizona Capitol Times, en su artículo ¿Por qué modificar la ley “Keep Right” salvará vidas?, apunta que disminuir las variaciones de velocidad con la división correspondiente por carriles aminora el riesgo de frenadas súbitas.

Ejemplo de señalamiento vial en Texas. Facebook / Texas Department of Transportation

Por lo tanto, la nueva Ley HB 2235 es una gran iniciativa para prevenir accidentes, ya que muchos de los percances viales se relacionan con el mal uso del carril izquierdo. También se apuntan mejoras en el flujo vehicular, pues con una correcta aplicación de los señalamientos será más eficiente, aminora los tiempos de viaje y evita embotellamientos innecesarios. E incluso señala que habrá beneficios para los conductores novatos, pues que el tráfico lento esté fuera del carril izquierdo vuelve el flujo más predecible.

Al hablar sobre la implementación de una multa civil y los señalamientos explícitos en la carretera, la Ley HB 2235 pretende incentivar a los conductores a cumplir con la norma de manera eficiente.

En caso de que un conductor reciba una multa y no pague la penalización de US$500 en un lapso de máximo 30 días, las autoridades aplicarán otras medidas y sanciones, según lo estipulado en la Legislación de Arizona.

Habitantes de Arizona debaten sobre el uso de los carriles derecho e izquierdo. Facebook / Grupo Surprise (AZ)

Estas pueden ir desde cargos extra, la suspensión de la licencia de conducir, uso de agencias externas de cobranza que agregan más tarifas, afectación en el historial crediticio y retención del reembolso de impuestos, entre otras medidas.

Se trata de una norma de tránsito que pretende mejorar el flujo vial, prevenir accidentes e implementar otras buenas prácticas en materia de seguridad vial y eficiencia del tráfico en Arizona.