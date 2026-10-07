Midterm elections 2026: Arizona comienza hoy el voto anticipado y ya se envían las boletas para el 3 de noviembre

Arizona comienza este miércoles 7 de octubre el voto anticipado para las elecciones de medio término de 2026, mientras los electores habilitados reciben las primeras boletas para participar de los comicios del 3 de noviembre, en los que estarán en juego la gobernación, las nueve bancas del estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y otros cargos estatales y locales.

Elecciones de medio término 2026: cuándo se vota en Arizona

De acuerdo con el calendario electoral, el 5 de octubre fue el último día para registrarse como votante para la elección general. A partir de hoy, los electores habilitados pueden votar de manera anticipada y comienzan a enviarse las boletas por correo.

Quienes están inscritos en la Active Early Voting List reciben automáticamente una boleta por correo para cada elección en la que son elegibles. Los votantes que no forman parte de esa lista también pueden solicitar una boleta anticipada para una elección específica.

Las fechas clave del proceso electoral son:

7 de octubre: comienza el voto anticipado y el envío de boletas.

comienza el voto anticipado y el envío de boletas. 30 de octubre: termina el voto anticipado presencial regular.

termina el voto anticipado presencial regular. 3 de noviembre: se realiza la elección general.

se realiza la elección general. 23 de noviembre: está previsto el escrutinio estatal oficial.

El inicio del proceso se produce después de un error en el condado de Maricopa, donde 3126 boletas anticipadas fueron enviadas seis días antes de lo previsto debido a un problema de un proveedor. Las autoridades electorales indicaron que las boletas fueron enviadas a los votantes correctos y que aún son válidas.

Quiénes compiten por la gobernación de Arizona

La principal contienda estatal enfrenta a la gobernadora demócrata Katie Hobbs, que busca la reelección, con el republicano Andy Biggs, representante de Arizona en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Hobbs lleva como compañero de fórmula al exalcalde de Mesa John Giles, mientras Biggs eligió a la exsenadora estatal Sine Kerr. Esta es la primera elección general en la que Arizona elegirá también a un vicegobernador, después de la reforma que incorporó el cargo al sistema electoral estatal. La boleta también incluye a Risa Lombardo, del Partido Verde, y Teri Ann Hourihan, de No Labels.

John Giles fue alcalde de la ciudad de Mesa y fue republicano AP Photo/Ross D. Franklin

El martes 6 de octubre se realizó un debate entre Biggs, Lombardo y Hourihan. Hobbs declinó participar en el encuentro organizado por la Citizens Clean Elections Commission y la Arizona Media Association.

Según Reuters, uno de los principales temas de la campaña es el agua. La disponibilidad de recursos hídricos, el crecimiento urbano y el futuro del río Colorado ocupan un lugar esencial en las propuestas de los candidatos y en el debate sobre el desarrollo del estado.

Qué otros cargos se votan en Arizona

Además de la gobernación, Arizona elegirá a sus representantes en los nueve distritos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El estado también renovará cargos de la Legislatura estatal y otros puestos incluidos en las boletas de los distintos condados y jurisdicciones.

Uno de los principales focos está en el Distrito 1, que quedó abierto después de que David Schweikert decidiera no buscar la reelección para competir en la primaria republicana a gobernador, en la que fue derrotado por Andy Biggs. En la elección general participan el demócrata Amish Shah, el republicano Jay Feely y la libertaria Monica Alponte.

En el Distrito 6, el republicano Juan Ciscomani busca conservar su banca frente a la demócrata JoAnna Mendoza, una exmarine.

Los votantes pueden consultar su distrito, el estado de su registro y la información correspondiente a su boleta a través del portal oficial de elecciones de Arizona. La Secretaría de Estado también ofrece información sobre el voto anticipado, las boletas por correo y los lugares habilitados para votar.

Cuándo son las elecciones de medio término en Estados Unidos

Las elecciones de medio término se realizan dos años después de las presidenciales y determinan la composición de la Cámara de Representantes y parte del Senado, además de cargos estatales y locales.

Los votantes de Arizona también elegirán a sus representantes en los nueve distritos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (Kaytie Boomer/The Bay City Times vía AP) Kaytie Boomer - The Bay City Times

En 2026 habrá elecciones para gobernador en 36 estados, mientras que las legislaturas estatales también tendrán una amplia renovación.

Arizona no tendrá una elección regular para el Senado de Estados Unidos en 2026. El mandato del senador demócrata Mark Kelly continúa y su próxima elección regular está prevista para 2028.

La elección general de Arizona será el martes 3 de noviembre de 2026. Los condados deberán completar sus respectivos escrutinios antes del proceso estatal, y la Secretaría de Estado realizará el escrutinio oficial el 23 de noviembre.