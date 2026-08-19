Noticias en Arizona: Katie Hobbs lanza una herramienta con IA para acercar servicios a los residentes

La gobernadora Katie Hobbs lanzó una nueva herramienta con inteligencia artificial en Arizona para facilitar el acceso a recursos públicos desde un solo sitio. FindServices.az.gov reúne información sobre más de 300 programas y apunta a simplificar el contacto de residentes y familias con programas estatales para reducir costos, proteger la salud y resolver distintos trámites.

Cómo funciona FindServices, la herramienta con IA de Arizona

Según informó la oficina de la gobernadora de Arizona el 17 de agosto, FindServices.az.gov funciona como un buscador centralizado de recursos públicos. El portal concentra datos de más de 60 departamentos, agencias, juntas y comisiones, con programas sobre salud, seguridad y bienestar.

El portal reúne información sobre más de 300 programas vinculados con salud, seguridad y bienestar https://findservices.az.gov/

La plataforma utiliza Gemini Enterprise Agent Platform de Google. Las autoridades indicaron que el sistema acepta consultas con palabras de uso cotidiano, por lo que el usuario no necesita conocer el nombre oficial de un programa ni la agencia responsable.

El sitio ofrece versiones en inglés y español y funciona en dispositivos móviles. La oficina de Hobbs explicó que el objetivo consiste en evitar búsquedas rígidas por términos técnicos y permitir preguntas formuladas de manera natural.

La gobernadora destacó esa función al presentar la iniciativa: “Encontrar estos recursos debería ser fácil y sencillo”. También sostuvo que Arizona dispone de programas destinados a reducir costos y proteger la salud y la seguridad de sus residentes.

Qué se puede buscar en la nueva herramienta de Hobbs en Arizona

Uno de los ejemplos oficiales permite entender el funcionamiento. Una persona que necesita asistencia alimentaria en Arizona puede escribir “ayuda con alimentos” y recibir opciones relacionadas con recursos estatales para esa necesidad.

El buscador también admite consultas como “encontrar una niñera”. En ambos casos, el usuario puede iniciar la búsqueda sin saber si existe un programa específico ni recordar su denominación oficial.

Los usuarios pueden formular consultas en inglés o español con palabras de uso cotidiano (Fuente: Pexels)

AZFamily informó que el portal permite navegar entre más de 300 programas relacionados con salud, seguridad y bienestar.

Además, la herramienta puede mostrar información sobre la oficina más cercana de la División de Vehículos Motorizados (MVD, por sus siglas en inglés). Entre los datos figuran los horarios de atención de la sede elegida.

El portal también ofrece instrucciones paso a paso para solicitar una licencia de contratista. Esa función amplía el alcance del buscador y lo conecta con licencias y permisos en Arizona.

FindServices: cómo consultar licencias, regulaciones y denunciar fraude en Arizona

El sitio oficial de FindServices presentó el buscador con inteligencia artificial como una de las dos vías principales para acceder a la información. La otra opción consiste en elegir directamente una categoría desde la página de inicio.