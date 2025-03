Cuántos días se puede estar sin seguro médico en EE.UU. sin recibir una multa

El hecho de no tener seguro médico en Estados Unidos causó dudas en el último tiempo por las posibles multas que puede provocar esta acción. La realidad es que no hay un límite de días establecido porque desde el 1 de enero de 2019, la multa a nivel federal por no tener seguro médico en Estados Unidos fue eliminada.

¿Hay una norma federal sobre la necesidad del seguro médico?

Esto significa que, a nivel federal, no hay un límite de días para poder estar sin cobertura médica y sin recibir una sanción, de acuerdo a CuidadodeSalud.

Pese a esto, hay algunos estados que implementaron sus propios mandatos que requieren tener seguro médico y aplican multas a quienes no cumplen con esta obligación. California, el Distrito de Columbia y Maryland son algunos de los que tienen sus propias regulaciones y sanciones para quienes no mantienen una cobertura de salud adecuada.

Seguro médico en California

A partir del 2020, en California se decidió que los residentes del estado deben tener cobertura de seguro médico calificada o pagar una multa al presentar una declaración de impuestos estatales. En su defecto, obtener una exención del requisito de tener cobertura.

California es uno de los estados que aplican multas por no tener seguro médico (Archivo)

Según Covered California, la penalización por no tener seguro durante todo el año será de al menos US$900 por adulto y US$450 por niño dependiente menor de 18 años en el hogar cuando se presente la declaración. Por lo tanto, una familia de cuatro que no cumpla con lo correspondiente a lo largo de todo el año enfrenta una multa de al menos US$2.700.

En caso de necesitar se puede pedir una exención de la multa por los siguientes motivos:

Ingresos por debajo del umbral de presentación de impuestos estatales.

Una brecha de cobertura corta de tres meses consecutivos o menos.

La cobertura de salud es inaccesible, según el ingreso real declarado en la declaración de impuestos sobre la renta estatal.

Ciudadanos que no se encuentran legalmente presentes.

Ciudadanos residentes en el extranjero o residentes de otro estado.

Miembros de un ministerio de asistencia sanitaria compartida.

Miembros de tribus reconocidas a nivel federal, incluidos los nativos de Alaska, u otras personas elegibles para recibir servicios a través de un proveedor de atención médica indígena o del Servicio de Salud Indígena.

Encarcelamiento (en la cárcel, excepto encarcelamiento en espera de la resolución de los cargos).

Inscrito en Medi-Cal de alcance limitado o restringido u otra cobertura similar.

Las multas que se aplican en Columbia

En el distrito de Columbia la situación es similar ya que en 2019, se aprobó una ley que exige que los residentes tengan una cobertura médica calificada, obtengan una exención o paguen una multa correspondiente en sus impuestos. La multa se basa en la cantidad de meses que una persona o familia pasa sin cobertura médica.

Como señaló DC Health Link, la penalización será de US$795 por cada adulto y US$397,50 por cada niño, hasta un máximo de US$2,385 por familia; o un 2,5% de los ingresos familiares que superen el umbral de declaración de impuestos federales, lo que sea mayor.

Para una exención de pago se debe cumplir con ciertos puntos (Canva)

También hay una exención que se debe reclamar en la declaración de impuestos. Y es por ingresos bajos, por no haber tenido cobertura en un plazo menor al de tres meses, no haber residido en Columbia por el mismo tiempo, estar inscrito en la cobertura de DC Healthcare Alliance, ser ciudadano estadounidense que vivió en el extranjero durante el año fiscal o no estuvo presente legalmente, ser miembro de una secta religiosa que se opone conscientemente a aceptar beneficios de salud, pertenecer a una tribu india reconocida a nivel federal o sufrir un encarcelamiento.