Era infeliz con su vida en Florida, decidió mudarse a este sitio impensado y asegura que es mejor: “Un ritmo diferente”

Estados Unidos es un lugar elegido por muchos migrantes como nuevo destino para empezar de cero, en busca de oportunidades laborales y una mejor calidad de vida; aunque algunos, incluso nacidos allí, deciden abandonarlo y emprender un nuevo camino. Es el caso de un hombre que vivió en Florida y decidió mudarse a otro país porque era infeliz.

Abandona Florida y se muda a un lugar impensado que asegura que es mejor

Todd Kleperis, de 54 años, se crio en Connecticut y reside desde hace una década en el Estado del Sol, luego de recorrer distintos puntos del mundo. Trabajó en Taiwán, vivió en Singapur, compró una casa en Tailandia y llamó a China su hogar. Después de toda la trayectoria, no quiere pasar el resto de su vida en EE.UU.

Todd Kleperis y Nancy compraron una vivienda en el pueblo de Italia Facebook/Todd Kleperis

“Este año es el último”, aseguró en un relato en Business Insider publicado el 29 de julio. “No sé cuánto tiempo más me queda en este planeta, supongamos que diez o 15 años más. ¿Soy feliz? No he sido feliz aquí en los últimos ocho o nueve años", señaló.

Por ello, decidió emprender otro camino con un nuevo destino junto a su esposa, Nancy. Eligió Lazio, un pueblo al sur de Roma, en Italia. Allí compraron una casa de 230 metros cuadrados y destacó el valor de la vivienda en comparación con EE.UU. “Nuestra casa en Florida tiene 260 metros cuadrados y, en mi vecindario, cuestan alrededor de 750 mil dólares. En Italia, una similar cuesta US$100 mil”, indicó.

El principal detonante que lo llevó a esa elección fue un amigo italiano, a quien visitaba varias veces a la semana en su casa y observaba su cultura, un aspecto que extrañaba cuando regresaba a su país natal.

“Creo en los valores de los pueblos pequeños, en cuidar a los demás y en hacer lo correcto”, aseveró Kleperis. “Italia representa eso para mí, porque conserva mucho de familia, buenos valores, buena comida y cultura”, puntualizó.

Además, destacó las actividades que planea realizar allí, como disfrutar de la costa, esquí, kayak y otros deportes al aire libre. Una rutina que, aseguró, no puede desempeñar durante los veranos en Florida.

Todd Kleperis vivió la última década en Florida y busca pasar el resto de su vida en Europa Facebook/Todd Kleperis/Freepik

Junto a las costumbres y el ambiente social, Kleperis eligió el pueblo italiano como su hogar también por el valor inferior de los precios de la vivienda y que, cuando se convierta en ciudadano de ese país, podrá acceder a atención médica gratuita.

Las tres preguntas que se cuestionó antes de mudarse de Florida a Italia

El hombre contó que se planteó tres incógnitas para determinar si estaba tomando la elección correcta sobre su nuevo destino. Estas fueron:

¿Te gusta la comida?

¿Te gusta la gente?

¿Te gusta el sistema de salud?

“Si tienes estas tres cosas, prácticamente puedes vivir donde sea”, dijo. Aunque también recomendó a quienes se plantean un cambio similar que plasmen un listado de prioridades y requisitos, para poder tenerlos en cuenta a la hora de elegir un hogar diferente.

El hombre vivió en diferentes países a lo largo de sus 54 años Facebook/Todd Kleperis

“La vida tiene un ritmo un poco diferente, pero también es un ritmo mejor”, expresó sobre su futuro hogar, donde planea reformar su casa para ampliar su tamaño. “Y, en mi opinión, es una mejor manera de vivir”, concluyó.